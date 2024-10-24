ГУР: У низці міст України готують провокаційні мітинги

Невідомі вишукують українців, які готові взяти участь у проплачених мітингах проти керівництва країни в Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах, застерігають у ГУР міноборони.

Низка анонімних акаунтів у соцмережах шукають охочих за гроші вийти на мітинги з дискредитації керівництва України. Таке застереження поширило в у четвер, 24 жовтня, Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО).

"ГУР МО інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема - спецслужб", - йдеться у повідомленні ГУР.

"Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах", - додали в службі.

Потрібна "картинка" для дестабілізації в Україні

Від тих, хто готовий вийти на такі заходи за гроші, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, з метою створити "картинку" задля суспільної поляризації та створення напруги всередині України, кажуть у розвідці.

"Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах", - наголосили в ГУР.