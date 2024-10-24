  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

ГУР: У низці міст України готують провокаційні мітинги

Валерій Сааков
24 жовтня 2024 р.

Невідомі вишукують українців, які готові взяти участь у проплачених мітингах проти керівництва країни в Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах, застерігають у ГУР міноборони.

https://p.dw.com/p/4mC0m
Месенджер Telegram
Охочих взяти участь у провокаційних акціях шукають за грошіФото: Infinity News Collec/imagebroker/IMAGO

Низка анонімних акаунтів у соцмережах шукають охочих за гроші вийти на мітинги з дискредитації керівництва України. Таке застереження поширило в у четвер, 24 жовтня, Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО).

"ГУР МО інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема - спецслужб", - йдеться у повідомленні ГУР.

"Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах", - додали в службі.

Потрібна "картинка" для дестабілізації в Україні

Від тих, хто готовий вийти на такі заходи за гроші, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, з метою створити "картинку" задля суспільної поляризації та створення напруги всередині України, кажуть у розвідці.

"Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах", - наголосили в ГУР.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Володимир Путін

ГУР: Путін носить бронежилет уже 5 років

ГУР: Путін носить бронежилет уже 5 років

Російські ЗМІ помітили, що Путін почав носити бронежилет на публіці. В українській розвідці кажуть, той регулярно ввдягає його вже п'ять років.
Політика5 червня 2024 р.
Президент Росії Володимир Путін

У Росії можливі провокації проти цивільних на 9 травня - ГУР

У Росії можливі провокації проти цивільних на 9 травня - ГУР

Провокації Росії до Дня перемоги можуть бути спрямовані проти цивільних росіян і не виключені в Білорусі, кажуть в ГУР. Однак в Україні і світі ніхто "в подібні вистави" вже не повірить, вважає Андрій Юсов.
Конфлікти7 травня 2023 р.
Іранський дрон типу "Shahed"

РФ готує операторів дронів для війни проти України в Сирії - ГУР

РФ готує операторів дронів для війни проти України в Сирії - ГУР

У Сирії представники "Хезболли" і Ірану готують операторів БПЛА для війни поти України, кажуть у ГУР. Підготовку проходять як росіяни, так і найманці-сирійці, яких у подальшому планують задіяти у війні.
Конфлікти12 лютого 2024 р.
Більше публікацій