ГУР: У низці міст України готують провокаційні мітинги

ГУР: У низці міст України готують провокаційні мітинги24 жовтня 2024 р.
Низка анонімних акаунтів у соцмережах шукають охочих за гроші вийти на мітинги з дискредитації керівництва України. Таке застереження поширило в у четвер, 24 жовтня, Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО).
"ГУР МО інформує, що анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на "мітинги", спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема - спецслужб", - йдеться у повідомленні ГУР.
"Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах", - додали в службі.
Потрібна "картинка" для дестабілізації в Україні
Від тих, хто готовий вийти на такі заходи за гроші, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, з метою створити "картинку" задля суспільної поляризації та створення напруги всередині України, кажуть у розвідці.
"Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах", - наголосили в ГУР.