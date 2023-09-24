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ГУР повідомило про ще дві диверсії на території РФ

Євгенія Наконечна
24 вересня 2023 р.

Головне управління розвідки міноборони України повідомило про те, що "невідомі диверсанти" провели операції на території двох військових містечок в Калузькій та Московських областях РФ.

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Курськ
Губернатор Курської області РФ заявив, що українська сторона нібито атакувала регіонФото: Tatyana Simonenkova/TASS/dpa/picture alliance

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомило про успішні операції "невідомих диверсантів", проведені у Московській та Калузькій областях РФ в ніч на неділю, 24 вересня.

Згідно з повідомленням відомства у Telegram, на території двох військових містечок знищили паливозаправник та чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

Фото і відео в ГУР пообіцяли опублікувати згодом.

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Влада Курської області заявила про ще одну атаку

Тим часом губернатор Курської області РФ Роман Старовойт в Telegram заявив, що в Курському районі працювала російська протиповтіряна оборона. Згодом він заявив, що українські сили нібито обстріляли Глушковський районі області. В населеному пункті Єлизаветівка нарахували "шість прильтів" по сільгосппідприємству, ще "п'ять прильотів" було зафіксовано в селищі Тьоткіно, заявив Старовойт.

Раніше того ж дня Старовойт заявляв про атаку нібито українського дрона на "адміністративну будівлю" в Курську. Згодом онлайн-видання "Українська правда" (УП) з посиланням на неназване джерело в Головному управлінні розвідки (ГУР) міноборони Україниповідомило, що дрон, який атакував адмінбудівлю в Курську, був українським. За даними джерела видання, операцію провела українська воєнна розвідка.

Зазначимо, що сьогодні Курськ відзначає день міста. Втім мер міста Ігор Куцак повідомив у Telegram, що "у зв'язку з останніми подіями" він ухвалив рішення скасувати святковий салют.

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