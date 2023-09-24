ГУР повідомило про ще дві диверсії на території РФ

Головне управління розвідки міноборони України повідомило про те, що "невідомі диверсанти" провели операції на території двох військових містечок в Калузькій та Московських областях РФ.

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України повідомило про успішні операції "невідомих диверсантів", проведені у Московській та Калузькій областях РФ в ніч на неділю, 24 вересня.

Згідно з повідомленням відомства у Telegram, на території двох військових містечок знищили паливозаправник та чотири одиниці автомобільної техніки з причепами.

Фото і відео в ГУР пообіцяли опублікувати згодом.

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Влада Курської області заявила про ще одну атаку

Тим часом губернатор Курської області РФ Роман Старовойт в Telegram заявив, що в Курському районі працювала російська протиповтіряна оборона. Згодом він заявив, що українські сили нібито обстріляли Глушковський районі області. В населеному пункті Єлизаветівка нарахували "шість прильтів" по сільгосппідприємству, ще "п'ять прильотів" було зафіксовано в селищі Тьоткіно, заявив Старовойт.

Раніше того ж дня Старовойт заявляв про атаку нібито українського дрона на "адміністративну будівлю" в Курську. Згодом онлайн-видання "Українська правда" (УП) з посиланням на неназване джерело в Головному управлінні розвідки (ГУР) міноборони України, повідомило, що дрон, який атакував адмінбудівлю в Курську, був українським. За даними джерела видання, операцію провела українська воєнна розвідка.

Зазначимо, що сьогодні Курськ відзначає день міста. Втім мер міста Ігор Куцак повідомив у Telegram, що "у зв'язку з останніми подіями" він ухвалив рішення скасувати святковий салют.