ГУР повідомило про підрив винуватця воєнного злочину в Грозі

Внаслідок вибуху численні тяжкі поранення дістав російський воєнний злочинець, відповідальний за загибель 59 цивільних українців під час удару "Іскандером" по селу Гроза на Харківщині, повідомило ГУР МО.

Головне управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) повідомило в суботу, 4 січня, про замах на російського військового, причетного до скоєння численних воєнних злочинів під час війни РФ проти України.

Ідеться про командира батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Західного воєнного округу збройних сил РФ (в/ч 03333) капітана Костянтина Наґайка, який "безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України".

"Причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківській областях. Зокрема, підрозділ Наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Куп'янського району - 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них - восьмирічний хлопчик", - уточнили у військовій розвідці.

За даними ГУР, Наґайко перебував на чергуванні, коли стався вибух, внаслідок якого він дістав численних серйозних уламкових уражень "фактично усіх органів", зокрема головного мозку. "У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці майже немає. Його стан - критичний", - ідеться в повідомленні.

Російський удар балістикою по Грозі

5 жовтня 2023 російські війська завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по селу Гроза на Харківщині. Ракета влучила в місцеве кафе, де відбувалися жалобні заходи за загиблим українським військовослужбовцем. Унаслідок удару загинули 59 цивільних.

Як згодом встановили українські спецслужби, навідниками удару виявилося двоє місцевих колаборантів, котрі втекли до РФ під час деокупації Харківщини.

Росія випустила по Україні тисячі "іскандерів" з початку війни

У серні 2024 року головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив статистику, згідно з якою з 22 лютого 2022 року РФ застосувала проти України близько 9600 ракет різних типів, з яких 1300 припадали на балістику типу "Іскандер-М" та їхні північнокорейські аналоги - KN-23. Згодом у ГУР уточнили, що росіяни випустили з кінця 2023 року по початок грудня 2024 року загалом близько 60 північнокорейських балістичних ракет названого типу. А 30 листопада 2024 з нагоди дня Радіотехнічних військ України повідомлялося , що з початку війни їм вдалося відстежити "понад 13 тисяч ракет різних типів".