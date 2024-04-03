ГУР: по Татарстану били не іноземною зброєю

В атаках на міста Нижньокамськ і Єлабуга у Росії не використовувалась іноземна зброя, запевнили в українській розвідці. Там також підтвердили, що удар уразив підприємство, на якому складають "шахеди".

Під час вчорашньої атаки по нафтопереробному заводу (НПЗ) у російському місті Нижньокамськ і особливій економічній зоні "Алабуга" не використовувалась зброя іноземного виробництва, заявив у середу, 3 квітня, представник головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Андрій Юсов.

"Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт", - запевнив він у коментарі "Радіо Свободі ".

При цьому Юсов зазначив, що офіційно причетність України до удару "не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати", але додав, що "гуркіт і бавовна продовжуються саме на військових об'єктах", які безпосередньо задіяні у війні Росії проти України.

"Йдеться, зокрема, про підприємство зі складання "шахедів" і так званих "гераней". І, власне, цілі були уражені. Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об'єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної", - розповів розвідник.

Юсов: Українська галузь БпЛА розвивається "дуже динамічно"

Хоча представник ГУР не уточнив, чим саме могли бути уражені об'єкти на території РФ, він звернув увагу на розвиток виробництва дронів в Україні.

"Українська галузь виробництва безпілотних летальних апаратів (БпЛА) розвивається, і розвивається дуже динамічно, це факт. Цього не варто приховувати. Звичайно, всі сучасні технології, які є в світі, застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності й точності", - зауважив Юсов.

Він запевнив, що коли з'явиться відповідна можливість, "ми це все зможемо детальніше побачити і проговорити". "Поки що додаткова інформація на цю тему, скажімо, небажана з міркувань безпеки", - зазначив розвідник.

Російські ЗМІ припускають, що удари по об'єктах у Татарстані були завдані безпілотниками UJ-22 Airborne. Цей дрон має розмах крил 4,6 метра, може нести щонайменше 20 кілограмів вибухівки. Раніше повідомлялося, що їхня гранична дальність польоту становить 800 кілометрів, однак атаковані міста розташовані на відстані понад 1000 кілометрів від України.

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