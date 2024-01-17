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ГУР: Партизани паралізували рух залізниці в трьох містах РФ

Дмитро Шварц
17 січня 2024 р.

Рух опору в РФ знищив кілька релейних шаф на залізниці у районах міст Саратов, Ярославль і Дзержинськ Нижньогородської області, чим паралізували логістику окупаційних військ, заявили в ГУР.

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Залізничні колії (символічне фото)
ГУР заявляє про знищення релейних шаф на залізниці в центральній частині РФ, що паралізувало рух на деяких ділянкахФото: Fotolia/Masson

Представники руху опору знищили низку релейних шаф на залізниці в Російській Федерації, чим завдали суттєвої шкоди логістиці російських військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у середу, 17 січня, у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши відео підпалів.

"Невідомі противники путінського режиму спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль і Дзержинськ Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований, зазначили в ГУР МО.

Наприкінці минулого року джерела DW повідомляли, що СБУ причетна до організації двох вибухів  на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. За даними джерела, під час руху вантажного потяга у листопаді спрацювали чотири вибухових пристрої. У грудні спецслужба підірвала там ще один потяг з паливом.

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