ГУР: Партизани паралізували рух залізниці в трьох містах РФ

ГУР: Партизани паралізували рух залізниці в трьох містах РФ17 січня 2024 р.
Представники руху опору знищили низку релейних шаф на залізниці в Російській Федерації, чим завдали суттєвої шкоди логістиці російських військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) у середу, 17 січня, у своєму Telegram-каналі, оприлюднивши відео підпалів.
"Невідомі противники путінського режиму спалили декілька релейних шаф на залізниці та інших об'єктах, які використовуються для логістики окупаційних терористичних військ. Події відбулись у районах міст Саратов, Ярославль і Дзержинськ Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.
У результаті рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини Росії був паралізований, зазначили в ГУР МО.
Наприкінці минулого року джерела DW повідомляли, що СБУ причетна до організації двох вибухів на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. За даними джерела, під час руху вантажного потяга у листопаді спрацювали чотири вибухових пристрої. У грудні спецслужба підірвала там ще один потяг з паливом.
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