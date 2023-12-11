Україна сподівається на нові обміни з РФ військовополоненими

У головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України сподіваються до кінця 2023 року поновити проведення обмінів військовополоненими з Росією. Про це в коментарі DW у понеділок, 11 грудня, заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов. "Перемовини по обмінам не зупиняються. Ми розраховуємо, що найближчим часом вдасться відновити активний обмінний процес", - зазначив Юсов.

На запитання DW, чи відбудеться обмін військовополоненими до Різдва, яке в Україні цього року відзначатимуть 25 грудня, Юсов відповів, що ГУР ніколи не анонсує дат запланованих обмінів, але українська сторона робить все, щоб це відбулося якомога швидше. За його словам, переговорну групу з повернення українських військових та цивільних до України очолює секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов. Головою Координаційного штабу є начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

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Дружину Буданова таки отруїли ртуттю та миш'яком

Окрім цього Юсов повідомив DW, що підтвердилася інформація про отруєння важкими металами - ртуттю та миш'яком - Маріанни Буданової, дружини Буданова. "Ці важкі метали потрапили ймовірно через їжу, але треба чекати результатів внутрішнього розслідування, яке зараз триває. "Госпіталізація Маріанни Буданової наразі завершилася, але триває курс лікування під наглядом лікарів, і це триватиме ще довгий час. Все лікування здійснювалося в Україні, в київській клініці", - зазначив Юсов.

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Він також прокоментував інформацію про те, як саме могли ртуть та миш'як потрапити ймовірно в їжу дружини Буданова, адже і він сам, і його дружина неодноразово розповідали в інтерв'ю журналістам, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну разом живуть в кабінеті очільника ГУР МО, де більш безпечно для родини. "Маріанна Буданова не живе ж в бункері цілодобово. Вона, зокрема, займається викладацькою діяльністю, веде в принципі активне громадське та соціальне життя. Тому варіантів отруєння могло бути досить багато. І як раз над цим треба працювати", прокоментував Юсов.

Як відомо, 28 листопада стало відомо про отруєння дружини Буданова. Жінка була госпіталізована. Пізніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що Маріанна Буданова та ще кілька співробітників ГУР МО може бути отруєні ртуттю та миш'яком. ГУР підозрює в отруєнні Росію.