ГУР МО: Щодо смерті Пригожина "не всі питання закриті"

Про сумніви у смерті ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина, а також про обміни полоненими і військові операції України в окупованому Криму розповів "Укрінформу" представник ГУР МО України Андрій Юсов.

У головному управлінні розвідки міністерства оборони України визнали, що на сто відсотків можуть підтвердити загибель в авіакатастрофі заступника ватажка російської приватної військової компанії "Вагнер" Дмитра Уткіна. Щодо смерті керівника "Вагнера" Євгена Пригожина "наразі ще не всі питання закриті", повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Наразі на 100 відсотків ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті", - зазначив він в інтерв'ю агенції "Укрінформ", опублікованому у середу, 6 вересня.

Юсов наголосив, що у питанні підтвердження загибелі Пригожина в авіакатастрофі, що сталася 23 серпня у Тверській області Росії, необхідно "оперувати підтвердженими фактами". "Потрібно ще зачекати", - визнав він.

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Формули обміну полоненими з Росією немає

У розмові з "Укрінформом" Юсов повідомив, що з російського полону в Україну повернулися за час повномасштабної війни близько 2,6 тисячі військових. Водночас він відмовився називати кількість українських військовослужбовців, які зараз перебувають у російському полоні. "Ми не називаємо ці дані, тому що тривають перемовини щодо обміну. Це чутлива інформація", - пояснив представник військової розвідки. Також він підтвердив, що перемовини щодо обміну полоненими відбуваються здебільшого у двосторонньому форматі - безпосередньо між Україною та Росією. "Україна була би тільки рада, якби було більше дієвих країн-посередників, але, на жаль, це здебільшого - двосторонній формат - робота України з представниками держави-агресора щодо обміну", - зазначив Юсов.

Він додав, що якоїсь сталої формули обміну полоненими немає. "У різних випадках Україна веде перемовини з різними суб'єктами. Наприклад, уже не секрет, що з ПВК "Вагнер" були окремі перемовини щодо обміну полоненими. Вони були достатньо результативними. Так само бувають окремі "польові" історії. Звичайно, тоді комусь щастить перебувати в полоні менші терміни", - пояснив Юсов і запевнив, що Україна повертає і повертатиме з полону усіх своїх захисників.

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Спецоперація на мисі Тарханкут пройшла без втрат з боку України

Юсов також повідомив, що 24 серпня, у День Незалежності України, на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму під час висадки українського десанту "всі поставлені цілі були досягнені - є знищений особовий склад і військові засоби противника". "Це кілька десятків осіб (...) Під час цієї операції знищили чотири ворожих катери", - зазначив він.

"Сам факт висадки українського десанту на Кримському півострові дуже промовистий для України, - надихаючий для українців і наших партнерів, демотивуючий для ворогів", - наголосив представник ГУР МО і додав, що для України ця операція минула "без врат".

Водночас Юсов не підтвердив і не спростував висадку українського десанту 25 серпня біля населеного пункту Новоозерне. Однак він наголосив: "Ми будемо продовжувати в такому ж дусі. Операція в Криму триває".

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