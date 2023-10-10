Гуманітарна допомога ЄС палестинцям триватиме

У Єврокомісії запевнили, що гуманітарна допомога ЄС палестинському народові продовжиться, однак інші проєкти будуть переглянуті. Поки цей аналіз не закінчиться, все залишиться як є.

Єврокомісія підтвердила, що гуманітарна допомога палестинцям у Секторі Гази і на Західному березі річки Йордан триватиме "стільки, скільки необхідно". Про це на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 10 жовтня, заявив офіційний представник Єврокомісії Балаш Уйварі: "На цьому фронті змін немає. Наші операції з надання гуманітарної допомоги тривають".

Його колега Ерік Мамер додав, що в Єврокомісії розпочалася дискусія на тему інших видів фінансової допомоги палестинцям, однак незалежно від її результату гуманітарна допомога надаватиметься. Він пояснив, що заява єврокомісара Олівера Варгеї, зроблена напередодні, не стосувалася гуманітарної допомоги.

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Гуманітарну допомогу Євросоюзу ніколи не передають владі, а розподіляють партнерам, які здійснюють проєкти на місцях, наголосив Балаш Уйварі, - це міжнародні гуманітарні організації, агентства ООН або неурядові організації. У 2023 році на цю гуманітарну допомогу палестинцям Єврокомісія виділила 27,9 мільйона євро.

Обидва представники Єврокомісії послалися на заяву іншого єврокомісара з антикризового управління Янеза Ленарчича, відповідального за екстрену допомогу.

Висловленню Ленарчича передувало повідомлення єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї про те, що Брюссель перегляне портфель допомоги загальним обсягом 691 мільйон євро. "Масштаб терору і жорстокості щодо Ізраїлю та його мешканців досяг поворотного моменту", - написав Варгеї, додавши, що вести справи "як зазвичай" неможливо. З цього багато політиків і ЗМІ дійшли висновку, що Європейський Союз припиняє будь-яку допомогу Палестинській національній автономії на тлі нападу радикального ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль.

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Заява про призупинення допомоги не була узгоджена

Ця заява не була узгоджена і їй "не передували консультації з будь-ким із членів Єврокомісії", повідомив Ерік Мамер. Однак, за його словами, цю тему вже обговорюють усередині Єврокомісії, і "з огляду на розвиток подій на місцях, нам потрібно переглянути допомогу, що забезпечується палестинцям". За його словами, поки цей перегляд не завершиться, жодні виплати не будуть припинені. Водночас зараз виплати будь-яким акторам на Палестинських територіях у жодному разі не заплановані.

Мамер пояснив, що перегляд фінансової допомоги в Єврокомісії вирішили ініціювати, оскільки ситуація на місці подій постійно змінюється, крім того, "в цих умовах необхідна особлива обережність".

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Про які суми йдеться

ЄС уже кілька десятиліть оплачує продовольство, соціальні та освітні програми, а також медичне обслуговування палестинців, які цього потребують. За оцінками ООН, близько 1,5 мільйона із 2,1 мільйона жителів Сектора Гази залежать від гуманітарної допомоги.

Як повідомили 10 жовтня в Єврокомісії, 316 мільйонів євро були виділені владі Палестинської автономії 2021 року, 283 млн євро - 2022 року, а 2023 року планували виділити 82 млн і окремо 10 млн на іншу програму, проте деякі рішення досі не ухвалені. Разом ці суми становлять 691 мільйон євро, про які написав напередодні Варгеї.

За останні 30 років, тобто з 1993 року, коли представники Ізраїлю і палестинців провели переговори про "створення двох держав", Євросоюз, за даними Єврокомісії, перерахував на Західний берег річки Йордан і в Сектор Гази загалом 8,5 мільярда євро. З 2007 року прямих контактів з адміністрацією Сектора Гази, контрольованого рухом ХАМАС, у ЄС не було. ХАМАС, який заперечує право Ізраїлю на існування, вважається в Євросоюзі терористичною організацією.