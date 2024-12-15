Грузинська опозиція закликала ЄС визнати режим нелегітимним

Чотири найбільші опозиційні партії Грузії написали спільне звернення до керівництва Євросоюзу із закликом визнати нелегітимним правлячий режим, який утворився в країні за підсумками останніх парламентських виборів. Витяги з листа на ім'я верховної представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас наводить у суботу, 14 грудня, грузинське видання Sova News.

Автори звернення вказують, що Грузія зіткнулася з безпрецедентною політичною кризою, яка потребує негайних дій від ЄС. "Влада протиставила мирним протестам організований терор. Було затримано понад 500 осіб, жертвами насильства з боку спецназу та вуличних банд стали понад 300 осіб, у тому числі 73 журналісти", - цитують текст документа ЗМІ.

Автори листа, зокрема, розкритикували призначення новим президентом Грузії Михаїла Кавелашвілі, який відомий своїми проросійськими поглядами та очолює рух "Сила народу". Серед іншого "Сила народу" ініціювала ухвалення в Грузії закону про "іноземних агентів", який є аналогом відповідного російського закону. Обрання такої людини главою держави "поглиблює і без того складну ситуацію" в країні, відзначають представники опозиції.

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"Ми, політичні партії та коаліції Грузії, разом з організаціями громадянського суспільства та протестувальниками, погоджуємося, що єдиним вирішенням нинішньої кризи є проведення нових виборів за вдосконаленою виборчою системою, з політично збалансованою виборчою адміністрацією та нейтральними державними інституціями", - пишуть автори звернення.

У зв'язку з цим вони закликали ЄС вжити низку конкретних дій - перш за все, щоб "самопроголошений режим Бідзіни Іванішвілі був визнаний нелегітимним у всіх відповідних заявах Євросоюзу". Крім того, опозиціонери пропонують запровадити персональні санкції проти "осіб, відповідальних за підрив демократії" в Грузії, переглянути візовий режим для проросійських чиновників, а також публічно засудити насильницькі дії грузинських силовиків на протестах і вимагати звільнення затриманих на мітингах.

Саломе Зурабішвілі не визнала призначення Кавелашвілі президентом

На тлі призначення Кавелашвілі главою держави чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру залишати свою посаду, оскільки не вважає легітимними парламентські вибори, що відбулися в країні у жовтні.

Зурабішвілі вимагає провести в Грузії нові вибори замість організованої раніше "пародії" на них. За її словами, тільки вона має законну владу в країні. "Я тут і залишуся, тому що в такий критичний час країні потрібні легітимні інституції та представники, дійсно обрані народом", - написала 13 грудня Зурабішвілі на своїй сторінці в соцмережі Х.

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Кавелашвілі став новим президентом під час вперше організованих в країні непрямих виборів глави держави - замість традиційного голосування його обирала колегія виборців. До колегії увійшли 300 парламентарів, з них 211 - від правлячої партії "Грузинська мрія". За даними ЗМІ, її таємним керівником є ​​нібито пов'язаний із Кремлем олігарх Бідзіна Іванішвілі. Раніше він обіймав посаду голови партії, але після низки маневрів залишився в її керівництві на посаді "почесного голови".

При цьому Кавелашвілі був єдиним кандидатом на пост президента. Його інавгурація має відбутися 29 грудня.

Країни ЄС почали вводити візові обмеження для грузинських політиків

На початку грудня Естонія, Латвія та Литва оголосили, що введуть індивідуальну заборону на в'їзд для представників партії "Грузинська мрія" та санкції проти "тих, хто придушував демонстрантів" під час масових протестів у Тбілісі після виборів до парламенту Грузії. "Противники демократії не вітаються в наших країнах", - пояснив це рішення глава МЗС Естонії Маргус Цахна.

Після цього глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що країна запропонує ЄС призупинити безвізові угоди з Грузією. Це питання раніше піднімали в Євросоюзі у зв'язку з "білорусифікацією" Грузії.

Глава євродипломатії Кая Каллас на початку грудня допустила введення санкцій ЄС проти правлячого режиму в Грузії, а також "обмеження на видачу віз". Однак такі санкції можуть бути запроваджені лише за згодою всіх держав співтовариства - на заваді ЄС у цьому питанні може стати Угорщина, прем'єр-міністр якої Віктор Орбан відкрито висловлює підтримку проросійській владі Грузії, передає dpa.

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