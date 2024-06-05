Громадянина України та РФ затримали із вибухівкою у Франції

У Франції затримали 26-річного вихідця з Донбасу, який збирав саморобні вибухові пристрої.

У Франції затримали 26-річного громадянина Росії та України за підозрою у плануванні насильницького акту після того, як він травмувався під час вибуху. Про це у середу, 5 червня, повідомила Національна антитерористична прокуратура Франції.

Як повідомляє агенція AFP, у понеділок ввечері пожежники надали допомогу чоловікові, "коли він отримав серйозні опіки внаслідок вибуху". У його готельному номері виявлено "вироби та матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв", додали в прокуратурі.

За даними телеканалу BFMTV, подія відбулася у муніципалітеті Руассі-ан-Франс, а затриманий є вихідцем з Донбасу. Він збирав вибухові пристрої, які були підключені до телефону, щоб активувати їх дзвінком.

Видання Le Journal du Dimanche зазначає , що затриманий випадково підірвав перекис ацетону. Одразу після його затримання відбувся обшук у номері готелю, в якому він перебував. Поліція виявила кілька вибухових пристроїв, а також аміачну селітру, гроші, кілька фальшивих паспортів та стрілецьку зброю, додає видання.

Затриманому інкримінують участь у терористичній злочинній організації з метою підготовки злочинів проти особи, а також незаконне володіння вибухівкою для підготовки теракту.