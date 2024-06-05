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СуспільствоФранція

Громадянина України та РФ затримали із вибухівкою у Франції

Дмитро Шварц
5 червня 2024 р.

У Франції затримали 26-річного вихідця з Донбасу, який збирав саморобні вибухові пристрої.

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Symbolbild - Venezuela - Verhaftung
Фото: picture-alliance/J. Tack

У Франції затримали 26-річного громадянина Росії та України за підозрою у плануванні насильницького акту після того, як він травмувався під час вибуху. Про це у середу, 5 червня, повідомила Національна антитерористична прокуратура Франції.

Як повідомляє агенція AFP, у понеділок ввечері пожежники надали допомогу чоловікові, "коли він отримав серйозні опіки внаслідок вибуху". У його готельному номері виявлено "вироби та матеріали, призначені для виготовлення вибухових пристроїв", додали в прокуратурі.

За даними телеканалу BFMTV, подія відбулася у муніципалітеті Руассі-ан-Франс, а затриманий є вихідцем з Донбасу. Він збирав вибухові пристрої, які були підключені до телефону, щоб активувати їх дзвінком.

Видання Le Journal du Dimanche зазначає, що затриманий випадково підірвав перекис ацетону. Одразу після його затримання відбувся обшук у номері готелю, в якому він перебував. Поліція виявила кілька вибухових пристроїв, а також аміачну селітру, гроші, кілька фальшивих паспортів та стрілецьку зброю, додає видання.

Затриманому інкримінують участь у терористичній злочинній організації з метою підготовки злочинів проти особи, а також незаконне володіння вибухівкою для підготовки теракту.

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