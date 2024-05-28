Громадянами ФРН у 2023 році стали майже 6 тисяч українців

Загалом у 2023 році німецькі паспорти отримали понад 200 тисяч осіб. Понад третина з них - вихідці з Сирії.

Рекордна кількість іноземців отримала німецьке громадянство у 2023 році. Близько 200,1 тисячі людей зі 157 країн стали громадянами ФРН, повідомило у вівторок, 28 травня, Федеральне статистичне відомство (Destatis). За його даними, порівняно з 2022 роком цей показник зріс на 31 тисячу осіб, або 19 відсотків.

Понад третина нових громадян Німеччини (38 відсотків або більше 75 тисяч осіб) походять із Сирії. Їхня кількість зросла на 56 відсотків порівняно з 2022 роком. У 2021 році, порівняно з попереднім роком, кількість сирійців, які прийняли німецьке громадянство, збільшилася всемеро. У Destatis такий розвиток пояснюють тим, що дедалі більше людей, які втекли до Німеччини у 2014-2016 роках від війни в Сирії, виконують критерії отримання громадянства ФРН за терміном перебування в країні та знання німецької мови.

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Німецькі паспорти отримали 5900 українців

На другому місці за чисельністю - вихідці з Туреччини та Іраку. Німецькі паспорти отримали відповідно по 10 700 осіб із цих країн. При цьому кількість українців, які набули громадянство ФРН, торік збільшилася на 6 відсотків до 5900 осіб. 2022 року кількість нових німецьких громадян українського походження різко зросла з 900 (у 2021 році) до 5600 осіб.

Серед нових німецьких громадян 55 відсотків - чоловіки і 45 відсотків - жінки. Їхній середній вік становить 29,3 року, тоді як середній вік німців - 44,3 року. На час отримання німецького паспорта більшість претендентів прожили в Німеччині близько 11 років. Понад 80 відсотків із них зберегли своє колишнє громадянство.

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Нагадаємо, 1 червня цього року у Німеччині набуде чинності новий закон, що спрощує отримання громадянства ФРН. Він значно розширює коло осіб, які за бажання можуть отримати німецький паспорт. Тепер громадянам не тільки країн Євросоюзу, а й решти держав можна не відмовлятися від свого колишнього громадянства або громадянств, щоб натуралізуватися у ФРН, а подати заявку на отримання паспорта дозволено вже через п'ять років замість восьми, як було раніше. Також претенденти в окремих випадках матимуть можливість отримати паспорт Німеччини, проживши в країні лише три роки.