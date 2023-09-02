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ЕкономікаУкраїна

Гривні 27 років: НБУ підготував заходи

Олександр Куницький
2 вересня 2023 р.

День гривні в Україні відзначають 2 вересня. З цієї нагоди НБУ нагадав яких змін зазнала українська валюта, а також анонсував проведення низки заходів.

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Гривня різного номіналуФото: Mykhailo Polenok/PantherMedia

В Україні у суботу, 2 вересня, відзначають День національної валюти - гривні. Як повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ), саме в цей день 27 років тому стартувала грошова реформа.

До дня гривні НБУ підготував відео, в якому демонструється, яких змін за ці роки зазнала українська валюта.

Крім того, регулятор анонсував проведення низки заходів, зокрема онлайн-зустрічей на теми: "Україністика у світовій нумізматиці", "Прикраси з монет та дукачі в українському традиційному костюмі", "Образ Кобзаря в художній медалі". 

Обмін грошей та сайт з фінграмотності

Наперередодні в НБУ нагадали, що регулятор остаточно виводить з обігу старі банкноти та монети. Йдеться про монети номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок, а також банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Обміняти гроші громадяни зможуть до 30 вересня 2023 року включно без стягнення плати.

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Днями НБУ також повідомив про початок роботи онлайн-порталу з фінграмотності під назвою "Гаразд". Як запевняє регулятор, на платформі споживачі фінансових послуг зможуть знайти реальні рішення, що знадобляться в повсякденному житті: від алгоритму дій щодо оформлення депозиту чи кредиту до порад з планування власного бюджету та фінансового виховання дітей. Також на сайті можна пройти один загальний та шість тематичних тестів, щоб визначити свій рівень фінансової грамотності. Крім того, цей сайт надає низку практичних порад щодо того, як захистити й убезпечити себе від пасток фінансових шахраїв, запевняють у Нацбанку.

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Чому гривні за кордоном нічого не варті?

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