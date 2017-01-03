 Greenpeace на підставі дослідження закидає ФРН порушення правил експорту озброєнь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.07.2020

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Greenpeace на підставі дослідження закидає ФРН порушення правил експорту озброєнь

Протягом останніх 30 років німецька зброя систематично спливає в зонах бойових дій та потрапляє в руки диктаторів, заявили в Greenpeace. Тому необхідно переглянути закон про експорт озброєнь, наголосила організація.

Штурмова гвинтівка HK G-36

Штурмова гвинтівка HK G-36

Природозахисна організація Greenpeace на підставі нового дослідження закидає Німеччині систематичне порушення правил експорту озброєнь. В опублікованому у неділю, 19 липня, дослідженні Гессенського фонду дослідження миру та конфліктів, проведеному на замовлення Greenpeace, стверджується, що такі випадки були зафіксовані протягом останніх 30 років.

"Німеччина схвалює (поставки. - Ред.) і експортує військову зброю і техніку в країни, що перебувають у стані війни і кризи, в держави, що порушують права людини, і в регіони, де відзначається напруженість", - йдеться в дослідженні.

Особлива увага в дослідженні приділяється відповідності німецької політики щодо експорту зброї  загальній позиції ЄС. Євросоюз виробив вісім критеріїв, які повинні враховуватися при затвердженні подібних поставок. До них належать, зокрема, "повага до прав людини і міжнародного гуманітарного права в країні кінцевого призначення", а також умова "підтримання миру, безпеки і стабільності в регіоні". В дослідженні стверджується, що Німеччина неодноразово порушувала ці критерії.

Як приклад наводиться студентський протест в Мексиці у вересні 2014 року, під час якого поліція жорстоко розігнала мітингарів, застосувавши штурмову гвинтівку HK G-36 з німецьких поставок. Також, за даними дослідників, німецька зброя використовувалась у воєнних діях в Ємені.

Згідно з німецьким законодавством, експорт зброї в так звані треті країни, тобто ті, які не входять до ЄС і НАТО або не прирівняні до них, повинен бути обмеженим. Попри це, згідно з дослідженням, бували роки, коли надавалося до 60 відсотків дозволів на експорт німецьких озброєнь для постачання до третіх країн. "Німецька зброя систематично спливає в зонах бойових дій та потрапляє в руки диктаторів. Нам терміново потрібен суворий закон про експорт зброї, який заборонить експорт до третіх країн та завершить це навмисне, систематичне розмивання директив експорту", - заявив експерт із роззброєння Greenpeace Александр Лурц, цитує агентство dpa.

Своєю чергою міністерство економіки ФРН наголосило на здійсненні обмежувальної політики щодо експорту озброєнь, ознакою якої є ретельна перевірка в кожному окремому випадку, пише Welt am Sonntag.

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