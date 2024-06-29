Греція запроваджує шестиденку: кому це вигідно?

Від будівництва до туризму - скрізь у Греції дефіцит кадрів. Аби вирішити проблему, влада дозволила роботодавцям з 1 липня запроваджувати шестиденний робочий тиждень у низці галузей.

У той час як у багатьох країнах Європи обговорюється питання переходу на чотириденку, грецька влада рухається в протилежний бік. З 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у Греції в промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, повинні будуть працювати шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватимуть надбавку в розмірі 40 відсотків денної зарплати.

На туризм і сферу громадського харчування це правило не поширюється - там п'ятиденний робочий тиждень відійшов у минуле ще 2023 року. Влада Греції наголошує, що новий закон про шестиденку спростить управління в компаніях, скоротить до шести місяців випробувальний термін для прийнятих на роботу і зробить більш прозорими понаднормові години.

У багатьох компаніях змушують працювати довше без компенсації

Після 15 років фінансової кризи і трьох пакетів допомоги від ЄС, умовою яких було запровадження режиму жорсткої економії, трудові відносини в Греції перестали строго регулюватися. Колективні тарифні угоди заморожені вже довгі роки, у багатьох компаніях співробітники працюють за індивідуальними трудовими договорами.

Хоча 40-годинний тиждень, як і раніше, діє, роботодавцям дозволено вимагати до двох годин неоплачуваних понаднормових на день протягом обмеженого періоду часу і натомість пропонувати більше часу для відпочинку взамін.

Офіційно в Греції діє 40-годинний робочий тиждень, але де-факто люди працюють довше Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Теоретично це робиться на добровільній основі, але в багатьох компаніях змушують працювати довше без будь-якої компенсації. Дотримання трудового законодавства в Греції рідко контролюється органами влади, штат співробітників яких стає дедалі меншим. Ефективна робота інспекційних органів, схоже, не є пріоритетом для консервативного уряду прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса.

Тим часом, за словами керівника відділу трудового права афінської юридичної фірми Politis & Partners Еммануїла Савоїдакіса, нове законодавство має допомогти в заповненні прогалин на ринку кваліфікованої робочої сили, боротьбі з нелегальною зайнятістю та запропонувати такі стимули, як безоплатне навчання працівників, щоб сприяти "підвищенню кваліфікації та адаптації до мінливих вимог ринку".

Греки - найбільші трудоголіки в Європі

Ще до набуття чинності закону про шестиденний робочий тиждень греки стали найбільшими трудоголіками в Європі. Працюючи в середньому 41 годину на тиждень, вони перевершують за цим показником громадян усіх інших країн-членів Європейського Союзу, маючи при цьому, згідно з даними Євростату, досить низькі доходи. Вважається, що, переживши глибоку фінансово-економічну кризу, Греція повернулася до нормального життя - зростання ВВП країни, згідно з розрахунками Єврокомісії, опублікованими в середині травня, становитиме 2,2 відсотка цьогоріч і 2,3 відсотка наступного року, що вище за середній показник по Єврозоні. Очікується, що рівень безробіття знизиться з прогнозованих 10,3 відсотка у 2024 році до 9,7 відсотка у 2025-му.

При цьому мінімальна зарплата у 830 євро в Греції - 15-та за розміром серед держав, що входять до Євросоюзу, а за купівельною спроможністю Афіни взагалі на передостанньому місці в ЄС. Середня місячна зарплата греків зараз становить близько 1250 євро, нещодавно прем'єр-міністр Міцотакіс оголосив, що планує довести її розмір до 1500 євро до 2027 року. Але це підвищення не компенсує попереднього скорочення зарплат і постійну високу інфляцію, через яку багато громадян змушені працювати на двох роботах, щоб звести кінці з кінцями, вважає Єнс Бастіан (Jens Bastian) з берлінського фонду "Наука і політика" (SWP).

За словами Бастіана, новий закон лише "заднім числом підганяє юридичний контекст під реальність, що існувала на грецькому ринку праці протягом багатьох років", що означає, що багато людей вже працюють понад п'ять днів. Якщо працювати довше і заробляти більше, то "різні працівники можуть потрапити під вищі ставки прибуткового податку та соціального страхування, що нейтралізує потенційне підвищення зарплати за рахунок більш тривалої роботи", сказав Бастіан в інтерв'ю DW.

Право роботодавця змінювати умови праці

"Ухвалений торік закон остаточно вб'є п'ятиденний робочий тиждень", - вважає Аріс Казакос, почесний професор трудового права з Салонік. Відомий юрист застерігає від абсолютної влади роботодавців у відносинах зі співробітниками. Оскільки робота в додатковий шостий день підпадає під право роботодавця змінювати умови праці, найманий працівник не зможе захиститися від цього, пояснює Казакос в інтерв'ю DW.

Уряд на чолі з Кіріакосом Міцотакісом проводить дружню до роботодавців політику Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

Він виступає за колективні договори, які дедалі відсуваються на другий план за допомогою законодавства, ухвалюваного з ініціативи консервативного уряду партії "Нова демократія" (НД). "На переговорах із кожним окремим співробітником роботодавець є абсолютним господарем становища, диктуючи (найманому працівникові. - Ред.) практично всі умови, які він хоче, за винятком мінімальних прав, встановлених трудовим законодавством", - продовжує професор-юрист.

Якщо закони будуть пом'якшені, то навіть цей мінімальний захисний механізм, нарікає він, буде зведений нанівець. "Оскільки роботодавець може диктувати вигідні для нього умови праці, це автоматично призводить до того, що трудові відносини починають мати несправедливий характер, оскільки те, що вигідно тільки одній стороні, ніколи не може бути справедливим", - уточнює Аріс Козакос. У зв'язку з цим для найманих робітників "збереження роботи може бути більш серйозним стимулом, ніж відмова працювати довше за наполяганням роботодавця", додає Єнс Бастіан.

Офіційна причина запровадження шестиденного робочого тижня в Греції - брак кваліфікованого персоналу на місцевому ринку праці. Очікується, що населення країни скоротиться з 10,7 мільйона осіб у 2019 році до приблизно 10,4 мільйона у 2029-му. Новий закон, зрештою, здешевлює понаднормову роботу для роботодавців, і у них зникає потреба наймати більше співробітників.

Ризик збільшення кількості нещасних випадків на виробництві

У більшості європейських країн профспілки борються за скорочення робочого часу без зниження зарплати. Одна з цілей такої боротьби - сприяння зайнятості. Це пов'язано з тим, що 35-годинний або чотириденний робочий тиждень обмежує кількість понаднормових годин і тим самим змушує роботодавців наймати додатковий персонал.

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Водночас дослідження показують, що при цьому підвищується продуктивність праці та зацікавленість співробітників. Грецьке законодавство про шестиденний робочий тиждень і пов'язане з ним обмеження арбітражних процедур, навпаки, повертають час назад, підкреслює Аріс Казакос.

Мігранти з Бангладеш уже й так працюють шість днів на тиждень на цій текстильній фабриці в Греції Фото: Arafatul Islam/DW

Він попереджає, що навантаження, спричинене шостим робочим днем на тиждень, підвищує для найманих працівників ризики, пов'язані із безпекою праці. Число нещасних випадків на виробництві в Греції і без того досить велике. У 2023 році в країні 179 осіб загинули внаслідок нещасних випадків на виробництві. Роком раніше було зафіксовано 104 смертельні випадки.

Шестиденний робочий тиждень - сучасне рабство?

Низькі зарплати, обмежені можливості кар'єрного зростання і дедалі триваліший робочий день без будь-якої істотної компенсації змушують багатьох греків виїжджати за кордон. І вони дедалі більше відмовляються працювати вдома у сфері туризму, бо умови праці там, за оцінками фахівців, схожі на сучасне рабство.

На популярних серед туристів грецьких островах-курортах, таких як Міконос і Санторіні, сезонним найманим робітникам уже доводиться працювати сім днів на тиждень. Крім того, їх часто розміщують у переповненому житлі. Нерідкі випадки, коли десять осіб ділять одну кімнату, в якій змушені жити і спати. Але на Міконосі принаймні платять добре, чого не скажеш про менш престижні місця. Саме тому власники готелів у таких популярних серед туристів районах, як півострів Халкідікі на півночі Греції, не можуть знайти достатню кількість працівників. У результаті цього літа багато готелів і ресторанів відкрилися із затримкою.

Шестиденний робочий тиждень - лише короткострокове рішення, воно не може стати відповіддю на ширші економічні проблеми Греції, переконаний німецький економіст Єнс Бастіан. Збільшення тривалості робочого тижня в довгостроковій перспективі не компенсує брак персоналу, і іншим країнам слід звернути на це увагу, підсумував Бастіан.