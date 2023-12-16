Гранати в сільраді: підривник вижив і отримав підозру

Депутат, який підірвав гранати у Керецьківській сільській раді Закарпатської області, вижив. Прокурор повідомив йому про підозру в скоєнні теракту. Водночас один із 23 травмованих, за даними ЗМІ, помер у лікарні.

Закарпатський обласний прокуратур повідомив про підозру в скоєнні терористичного акту депутату Керецьківської сільської ради, який напередодні підірвав на сесії три гранати.

"Підривник прийшов до свідомості та наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків і правоохоронців", - зазначили в Офісі генерального прокурора в суботу, 16 грудня.

Чоловіка затримали. Згодом йому оберуть запобіжний захід. Частина 2 статті 258 Кримінального кодексу передбачає, що теракт, який призвів до тяжких наслідків, карається тюремним ув'язненням на строк від семи до 12 років.

У Службі безпеки України (СБУ) додали, що за місцем проживання депутата провели обшук, серед іншого виявили "передсмертну записку", зміст якої наразі вивчається. Триває досудове розслідування, зокрема з'ясовуються мотиви скоєння злочину.

ЗМІ: Загинув один із постраждалих

За оновленими даними, які наводять Офіс генпрокурора та СБУ, через вибух гранат постраждали 23 людини, а не 26, як повідомлялося раніше. Серед них 16 чоловіків і сім жінок віком від 28 до 68 років. Їх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. У більшості діагностували осколкові поранення.

Водночас "Суспільне" з посиланням на джерела в лікарні, а "Українська правда" (УП) - в правоохоронних органах повідомляють, що один з госпіталізованих із важкими травмами чоловіків помер ввечері в суботу.

За даними УП, інкриміновану депутатові статтю перекваліфікують на теракт, що призвів до загибелі людини (ч.3 ст. 258). Таким чином, підривнику загрожуватиме тюрма на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.