Google залишать без Chrome? Наскільки важливим є цей браузер

На "судовому процесі десятиліття" мін'юст США вимагає, щоб Google розділив бізнес і відмовився від власного браузера Chrome. Яку роль він відіграє для пошуковика й материнської компанії Alphabet?

Адміністрація США через суд хоче домогтися, щоб Google розлучився з найбільш використовуваним у світі веббраузером Chrome і здійснив поділ свого бізнесу. З такою антимонопольною вимогою на суді у Вашингтоні виступило міністерство юстиції США.

У серпні цього року окружний суддя ухвалив, що Google має не тільки несправедливу перевагу на ринку онлайн-пошуковиків і пов'язаної з цим реклами, а й витрачає мільярди доларів на захист своєї монополії. 2021 року компанія Google заплатила 26,3 мільярда доларів іншим фірмам за те, щоб її пошукову систему за замовчуванням встановлювали у веббраузерах і мобільних телефонах, розповів топменеджер компанії Прабхакара Раггавана під час антимонопольного процесу між мін'юстом США і Google.

Цю справу вважають "процесом десятиліття", оскільки американські регулятори вперше за довгий час закидають компанії створення незаконної монополії та намагаються домогтися конкретних наслідків.

Chrome дуже важливий для Google

Втрата Chrome стане серйозним ударом для компанії. Майже 90 відсотків пошукових запитів по всьому світу виконуються через Google, а власний браузер компанії використовують понад 60 відсотків користувачів.

Для них Chrome - це ворота в інтернет. І через нього Google може просувати власні продукти й утримувати клієнтів, наприклад, пропонуючи Gmail як поштовий сервіс або Gemini як інструмент штучного інтелекту.

Але насамперед Chrome є важливою частиною основного бізнесу Google: продажу інтернет-реклами. Тому що на відміну від пошукових запитів через інші браузери, у користувачів Chrome Google може збирати значно більше даних - наприклад, про пошукову поведінку та вподобані вебсайти. Це допомагає Google більш ефективно націлювати свою рекламу на користувачів.

"Якщо впаде Chrome, похитнеться й Google"

Рекламний бізнес дуже важливий як для Google, так і для його материнського холдингу Alphabet. У 2023 році обсяг продажів реклами Alphabet склав понад 230 мільярдів доларів, що склало більшу частину від загального обороту у 307 мільярдів доларів.

"Якщо Chrome впаде, то Google похитнеться дуже сильно. У нинішній ситуації Chrome є частиною бізнес-моделі Google і навряд чи зможе вижити сам по собі", - розмірковує експерт із цифрових технологій Нільс Зеебах (Nils Seebach). На його думку, поділ також може стати випробуванням на міцність для Alphabet. "Такий процес став би надзвичайною подією, зокрема і для ринку", - пояснює Зеебах DW.

Генеральний директор Google і холдингової компанії Alphabet Сундар Пічаї Фото: Fabrice Coffrini/AFP

Ульріх Мюллер (Ulrich Müller) з німецької антимонопольної організації Rebalance Now у розмові з DW вітає можливе рішення про відокремлення. Якщо Google змусять розлучитися з Chrome, на рекламний бізнес компанії чекає падіння, вважає він. Це своєю чергою може призвести до того, що "Google знову доведеться вступити в більш жорстку конкуренцію за якість своїх послуг", вважає Мюллер. На його думку, це може відкрити можливості для альтернативних бізнес-моделей пошуковика в інтернеті, таких, наприклад, як пошукова система, що працює за передплатою.

Для Нільса Зеебаха, керуючого директора консалтингової компанії з питань цифрового бізнесу Etribes, питання полягає в тому, скільки часу займе цей процес і коли повинно відбутися відокремлення Chrome. "Можливо, браузери або пошукові системи, якими ми їх знаємо сьогодні, застаріють", - припускає він.

Історичний процес щодо відокремлення Chrome від Google

Судове рішення щодо Google, що його було оголошено в серпні, базується на 100-річній традиції американського законодавства про конкуренцію. Ще 1911 року був роздроблений нафтовий монополіст Рокфеллера Standard Oil. "Особливо в 1960-х і на початку 1970-х років до можливих монополій ставилися дуже критично", - нагадує Ульріх Мюллер з Rebalance Now.

Потім, у 1980-ті роки, популярною стала неоліберальна Чиказька економічна школа, яка стверджувала, що велика концентрація ринкової влади є прийнятною, якщо компанії ефективні. У результаті подібні структурні заходи стали застосовуватися рідше. Проте 1982 року поділу зазнала телекомунікаційна група AT&T.

У 21-му столітті схожа доля загрожувала й Microsoft. У 2001 році суд постановив, що компанії необхідно розділитися, оскільки вона є монополістом. Її операційна система Windows була настільки тісно пов'язана з власним браузером Internet Explorer, що конкурент в особі Netscape був витіснений з ринку браузерів. Microsoft подала апеляцію і змогла запобігти розділенню, але корпорації довелося відкрити частину своїх систем конкурентам.

Неясно, як розвиватиметься нинішній судовий процес, а своє рішення суддя ухвалить не раніше літа наступного року. На той час президентом США вже буде Дональд Трамп. І курс адміністрації Трампа з цього питання може бути зовсім іншим - під час передвиборчої кампанії він скептично висловлювався з приводу поділу Google.