Google закидають розміщення реклами на сумнівних сайтах

Платформи з піратським контентом, порносайти, сайти в країнах, що під санкціями, - як показало дослідження, Google допускається багатьох помилок у розміщенні реклами своїх клієнтів. У ІТ-компанії обіцяють розібратися.

Виявилося, що розміщена в інтернеті пошукова реклама провідних компаній, що входять до переліку Fortune 500, а також урядових установ США потрапляла на сайти з сумнівним контентом, зокрема, з жорсткою порнографією, а також на піратські сайти. Причина - менш відомий сервіс пошукової реклами Google.

Як виявило проведене компанією Adalytics дослідження, траплялися випадки реклами алкогольних напоїв на дитячих сайтах або коли на іранському урядовому сайті висвітлювалося оголошення про набір до Агентства з нацбезпеки США (АНБ), а заклики до пожертвувань на користь Республіканської партії США - на російському порносайті. Аналогічні рекламні несподіванки наробили клопоту й таким відомим брендам, як BMW, Apple, Lego, Google та низці урядових установ. Ці та багато інших випадків перелічено на 269 сторінках дослідження.

Один з висновків дослідження вказує на брак прозорості в пошуковій мережі Google. Крім того, воно також по-новому змушує компанії сушити собі голову над тим, як їм захистити свій бренд і репутацію та запобігти потенційним порушенням санкцій США.

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Рекламодавцям нічого не відомо про розміщення реклами на сумнівних сайтах

Рекламодавці висловили занепокоєння тим, що їхні оголошення були виявлені на таких сайтах і наголосили на своїх суворих стандартах щодо розміщення реклами. Приміром, дослідження виявило рекламу нових моделей електромобілів BMW на ультраправому новинному порталі Breitbart News.

Реклама нових моделей електромобілів BMW на ультраправому новинному порталі Breitbart News Фото: Adalytics

"Ми розпочали ретельне розслідування, щоб точно визначити, як наша реклама з'явилася у контексті, на який Ви вказали, і на основі наших висновків ми вживемо всіх необхідних додаткових заходів", - заявили у BMW у відповідь на запит DW.

У дослідженні під назвою "Чи створює брак прозорості загрозу безпеці бренду для рекламодавців у пошуковій рекламі?" йдеться про недостатню прозорість бізнесу в сегменті пошукової реклами Google, особливо в рамках менш помітного й не так відомого мережевого сервісу Google Search Partners (GSP).

До мережі Google Search Partners, або скорочено GSP, входять сторонні сайти, на яких показується пошукова реклама Google. Компанія Adalytics для виявлення тисяч вебсайтів у мережі GSP використовувала дані з відкритих джерел та публічну інформацію. Дослідження засвідчило, що мережа розміщувала рекламу на сайтах, які рекламодавці ніколи самі не обрали б свідомо, зокрема, на порносайтах, платформах з піратським контентом і політично екстремістських сайтах. Adalytics також виявив випадки, коли GSP розміщували контент, що порушує авторські права, і використовували оманливу тактику, що, власне, є порушенням власної політики й правил компанії Google щодо видавців і поширення інформації.

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Реклама на іранських та російських сайтах і можливе порушення санкцій США

Оприлюднений перелік рекламодавців, які зазнали репутаційної шкоди через такі дії рекламного сервісу Google, містить і випадки, коли великі корпорації, держоргани та неурядові організації могли опинитися серед порушників санкцій США, можливо, самі того не бажаючи. Adalytics наводить приклади показу реклами ФБР, АНБ та французького банку PNB Paribas, яка висвітлюється на сайтах організацій з підсанкційних країн, як-от Росія та Іран, зокрема, на сайті розташовної у Тегерані іранської компанії з виробництва легованої сталі Iranian Alloy Steel Company, що може бути під прямими санкціями США.

Попри те, що умови й правила Google прямо забороняють розміщення реклами в країнах, проти яких ухвалено санкційні обмеження, результати дослідження вказують на брак правозастосування або нагляду в цьому плані. Це унаочнює рекламодавцям той факт, що компанії можуть сприяти потенційним порушенням санкцій через свої цифрові рекламні кампанії на платформі Google, і гадки про те не маючи.

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Google не показує брендам сайти третіх сторін, однак все запечує

Згідно з висновками дослідження, рекламодавці, які розміщують пошукову рекламу в Google, за замовчуванням приєднуються до мережі GSP. Тут також варто зазначити, що Google не надає вичерпного переліку сторонніх сайтів у своїй мережі Search Partners.

Google не надає вичерпного переліку сторонніх сайтів у своїй мережі Search Partners Фото: Nasir Kachroo/NurPhoto/picture alliance

"Google Ads не надає інформацію про вебсайт, на якому було показано ваше оголошення в пошуковій мережі", - йдеться у правилах самого сервісу Google, на які посилаються автори дослідження. Створюючи рекламну кампанію для пошукової мережі, рекламодавці визнають і дають свою згоду тому, що політика Google відповідає іміджевим та репутаційним стандартам їхньої компанії.

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У відповідь на запит DW у Google заперечили ці звинувачення. "Adalytics має досвід публікації неточних звітів, що спотворюють наші продукти й роблять абсолютно перебільшені заяви", - заявив Ден Тейлор, віцепрезидент глобального рекламного бізнесу Google.

А все-таки, компанія пообіцяла ретельно ознайомитися з висновками дослідження. Навіть беручи до уваги обмежену наявну інформацію, Google стверджує, що не ділився доходами від реклами з суб'єктами, що потрапили під санкції.

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ЄС закликає до посилення правил цифрової реклами

У Google також контраргументували, що методи збору даних Adalytics є неточними. Крім того, велетенська інтернет-компанія вказує на те, що комерційні аналітичні фірми зацікавлені в тому, щоб спершу посіяти недовіру, а вже потім запропонувати свої послуги.

Влітку Adalytics опублікувала схоже дослідження, в якому розкритикувала непрозорі рекламні практики у відеорекламі YouTube, що так само є одним із сервісів Google.

"Непрозорість нинішнього рекламного ринку уможливлює такі практики", - сказав DW депутат Європарламенту від Нідерландів Пол Танг, який спеціалізується на технологічних компаніях і мав доступ до дослідження Adalytics.

Він виступає за посилення законодавства, оскільки Google і надалі відхрещується від будь-якої відповідальності, що європарламентар називає "ганьбою". Нещодавно ЄС підтримав суворіші правила захисту прав споживачів для таких інтернет-велетнів, як Amazon, Facebook і Google, ухваливши Норму про цифрові ринки.