Google оскаржив в суді багатомільярдний штраф Єврокомісії

Інтернет-гігант Google подав в суд апеляцію проти рішення Європейської Комісії (ЄК) накласти на нього штраф у розмірі 5 мільярдів доларів США (4,3 мільярда євро в перерахунку. - Ред.). У середу, 10 жовтня, офіційний представник Google підтвердив поширену напередодні компанією інформацію про подання оскарження, передає агенція новин AP.

Напередодні адвокати Google звернулися з апеляцією до Європейського суду загальної юрисдикції, зазначили в американській компанії. Ще ввечері вівторка компанія поширила електронний лист, у котрому йшлося про подання апеляції до судової інстанції. Подання оскарження збіглося в часі з виходом на ринок останніх моделей смартфонів родини Pixel.

Як повідомлялося, у липні цього року Європейська Комісія наклала 5 мільярдів доларів штрафу на Google, після того як з'ясувалося, що компанія вимагала від виробників смартфонів інсталювати на вироблені ними прилади застосунки від Google. Крім того, Google надавав компаніям-виробникам смартфонів недопустимі вказівки щодо безкоштовної інсталяції операційної системи Android, вирішили в Єврокомісії.

Серед іншого, такі підходи призвели до того, що на сьогодні 8 з 10 смартфонів оснащені операційною системою Android, нагадує агенція новин Reuters. На думку єврокомісарів, такі підходи суперечать принципам вільної конкуренції, порушуючи права інших гравців на ринку електроніки.

Водночас у самій компанії запевняють, що жодних порушень не було, бо сама операційна система Android є безкоштовною й має відкритий програмний код.

Попри дії адвокатів Google, у Єврокомісії запевнили, що й надалі планують обстоювати своє попереднє рішення в суді.