Google оскаржив в суді багатомільярдний штраф Єврокомісії

Адвокати компанії Google подали апеляцію на рішення Європейської Комісії стягнути з інтернет-велетня багатомільярдний штраф за порушення антимонопольного законодавства.
Інтернет-гігант Google подав в суд апеляцію проти рішення Європейської Комісії (ЄК) накласти на нього штраф у розмірі 5 мільярдів доларів США (4,3 мільярда євро в перерахунку. - Ред.). У середу, 10 жовтня, офіційний представник Google підтвердив поширену напередодні компанією інформацію про подання оскарження, передає агенція новин AP.
Напередодні адвокати Google звернулися з апеляцією до Європейського суду загальної юрисдикції, зазначили в американській компанії. Ще ввечері вівторка компанія поширила електронний лист, у котрому йшлося про подання апеляції до судової інстанції. Подання оскарження збіглося в часі з виходом на ринок останніх моделей смартфонів родини Pixel.
Як повідомлялося, у липні цього року Європейська Комісія наклала 5 мільярдів доларів штрафу на Google, після того як з'ясувалося, що компанія вимагала від виробників смартфонів інсталювати на вироблені ними прилади застосунки від Google. Крім того, Google надавав компаніям-виробникам смартфонів недопустимі вказівки щодо безкоштовної інсталяції операційної системи Android, вирішили в Єврокомісії.
Серед іншого, такі підходи призвели до того, що на сьогодні 8 з 10 смартфонів оснащені операційною системою Android, нагадує агенція новин Reuters. На думку єврокомісарів, такі підходи суперечать принципам вільної конкуренції, порушуючи права інших гравців на ринку електроніки.
Водночас у самій компанії запевняють, що жодних порушень не було, бо сама операційна система Android є безкоштовною й має відкритий програмний код.
Попри дії адвокатів Google, у Єврокомісії запевнили, що й надалі планують обстоювати своє попереднє рішення в суді.
Google має сплатити рекордний штраф у 4,3 мільярда євро за перешкоджання конкуренції, оголосили в Єврокомісії. Інтернет-компанії також дали 90 днів, щоб виправити ситуацію. (18.07.2018)
ЄС оштрафував Google на мільярди доларів. Критики вбачатимуть у цьому удар проти США. Однак це неправда, пише Бернд Ріґерт. (19.07.2018)
На думку президента США Дональда Трампа, Євросоюз наживається на американських компаніях. Утім, глава Білого дому впевнений, що ситуація невдовзі зміниться. (19.07.2018)
Соціальну мережу Google+ закриють для користувачів через низьку популярність та можливий витік даних. (09.10.2018)
Каліфорнієць звинувачує Google у порушенні приватності через те, що сервіси інтернет-гіганта продовжували відслідковувати геолокацію навіть після відключення відповідних налаштувань. (21.08.2018)