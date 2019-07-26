 Google заплатить майже мільярд євро у Франції через податкову суперечку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2019

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Новини

Google заплатить майже мільярд євро у Франції через податкову суперечку

Інтернет-велетень сплачував в Ірландії податки від отриманих у Франції прибутків. Розслідування щодо Google тривало чотири роки.

Компанія Google погодилася сплатити значний штраф

Компанія Google погодилася сплатити значний штраф

Інтернет-гігант Google заплатить 965 мільйонів євро у Франції для врегулювання податкових претензій. Французька прокуратура у четвер, 12 вересня, повідомила, що компанія погодилася виплатити штраф у розмірі 500 мільйонів євро. Google також заявив, що додатково перерахує 465 мільйонів євро в якості несплачених за попередні періоди податків.

Ці виплати, як очікується, покладуть край справі проти компанії у Франції, що триває вже чотири роки. 12 вересня угода про врегулювання цієї справи була схвалена французьким судом, і, якщо компанія не відкличе його в наступні 10 днів, вона набере чинності. Google визнала обґрунтованість претензій, але не визнала своєї провини.

"Ми, як і раніше, впевнені, що скоординована реформа міжнародної податкової системи - найкращий спосіб забезпечити чіткі рамки для компаній, що працюють у всьому світі", - йдеться у заяві Google.

Розслідування щодо несплати податків з боку Google тривало у Франції з 2015 року. Влада звинувачувала компанію в тому, що значна частина податків на прибуток, отриманих від операцій у Франції, сплачувалася в Ірландії, де розташована її європейська штаб-квартира.

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Компанія фіксує у звітності ірландського підрозділу основну частину своїх продажів в європейських країнах, у зв'язку з чим значна частина податків сплачується компанією саме в Ірландії. Це можливо через наявність прогалин в міжнародному податковому законодавстві, і Франція стверджує, що втрачає в результаті цього мільярди євро бюджетних доходів.

У червні Франція запровадила власний податок розміром три відсотки для великих компаній, які працюють у сфері інтернету та технологій, серед яких Facebook, Amazon та Google. Це нововведення викликало незадоволення Білого дому, який заявив, що у відповідь можуть бути підвищені тарифи на французькі товари. Того ж місяця міністри фінансів та керівники центральних банків країн Великої двадцятки (G20) домовилися реформувати міжнародні податкові правила для великих технологічних компаній.

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