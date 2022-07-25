Головнокомандувач ЗСУ озвучив втрати української армії на війні

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 21 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями понеділка, 22 серпня (час київський).

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"Азов" відкидає закиди російських ЗМІ про причетність до вбивства Дугіної

В українському полку "Азов" спростували інформацію, що поширюється у російських ЗМІ, стосовно того, що українка, яку ФСБ РФ звинуватило у вбивстві доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна, нібито служила у його лавах. "Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна - не має жодного відношення до полку "Азов" та ніколи не належала до нашого підрозділу", - йдеться у заяві полку.

Там вважають, що подібна інформація свідчить про "підготовку до "трибуналу" над азовцями". Полк "Азов" закликав не допустити "незаконне судилище" над полоненими.

За повідомленнями Маріупольської міської ради, російські військові у місті встановили у приміщенні філармонії тюремні клітки, де планують чинити самосуд над українськими військовими з полку "Азов", які потрапили до російського полону.

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Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву ФСБ РФ про нібито причетність України до вбивства дочки російського пропагандиста Олександра Дугіна, заявив, що в Росії причетною "призначено" і 12-річну дитину. "Ru-пропаганда знову створює вигадані світи: винними у підриві авто пропагандистки Дугіної "призначено" українку та її 12-річну дитину", - написав він у Twitter. У російських спецслужбах почалася "внутрішньовидова боротьба", припустив він.

Раніше цього дня у ФСБ заявили, що вбивство Дар'ї Дугіної розкрито, і звинуватили у вчиненні злочину українські спецслужби та громадянку України Наталю Вовк, яка нібито 23 липня приїхала до РФ разом із 12-річною дочкою.

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Служба безпеки України заявила про затримання двох інформаторів РФ, які розвідували та передавали окупантам точні координати ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна не втратила жодного HIMARS .

++17.35++

Участь в другому саміті міжнародної Кримської платформи, яка відбудеться 23 серпня, підтвердили вже близько 60 країн і міжнародних організацій. Серед них близько 40 на рівні президентів та прем'єр-міністрів, повідомляє сайт МЗС України.

"Цьогоріч Кримська платформа стане дійсно глобальною. Її географія розшириться, зокрема за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики", - йдеться у повідомленні.

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++17.00++

В Україні зібрали 23,4 мільйона тонн нового врожаю. Про це повідомляє Верховна Рада України з посиланням на дані міністерства аграрної політики та продовольства України. Зокрема, зібрали 91 відсоток від очікуваного обсягу врожаю пшениці, 96 відсотків ячменю, 97 відсотків гороху та 98 відсотків ріпаку. Лідерами зі збору врожаю є: Миколаївська область - 86 відсотків врожаю було зібрано станом на 22 серпня, Одеська - 85 відсотків, Волинська та Дніпропетровська - 70 відсотків та Кіровоградська - 60 відсотків.

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Мельник: Допомагаючи Україні, ФРН забезпечить мир німцям

Військової та фінансової допомоги від уряду ФРН недостатньо для протистояння РФ, і Німеччина мала би підтримувати Україну більше. Таку думку у коментарі DW висловив посол України Андрій Мельник на виставці у Берліні "Testament of Bucha" ("Заповіт Бучі"). У рамках цього заходу на центральну вулицю німецької столиці привезли з Бучі спалене авто, у якому при спробі врятуватися від окупації війська РФ розстріляли чотирьох пасажирок. Мельник вважає, що побачене може спонукати жителів та уряд Німеччини надати Україні більше необхідної допомоги.

Спалене авто із Бучі в центрі Берліна

"Допомога, яку ми цінуємо і вдячні, на жаль, не є достатньою, щоб цю війну зупинити", - вважає посол, який у жовтні залишає посаду і повертається до Києва. "Цю війну можна зупинити лише на полі бою, лише так можна змусити Путіна повернутися до реальності, вказати йому межі, і лише тоді може з'явитися реальний шанс на мир", - сказав Мельник, закликаючи надати Україні ще більше сучасного озброєння.

"Щоб вижити, щоб підтримувати державу, державний апарат, нам потрібна підтримка. І я мушу сказати, що й у цьому питанні Німеччина належить радше до тих, хто готовий робити не більше, а менше. Я переконаний, що допомогти зараз українцям усім, чим тільки можливо - це у власних інтересах Німеччини, аби забезпечити мир для німців у майбутньому", - прокоментував Мельник.

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++15.51++

Трохи більше половини українців вважатимуть перемогою у війні з Росією відновлення кордонів України станом на січень 2014 року. Про це свідчать результати опитування, яке з 5 по 12 серпня проводив фонд "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова. Зокрема, таку думку висловили 55 відсотків респондентів, ще 20,5 відсотка респондентів заявили, що перемогою у війні для них буде "знищення російської армії та сприяння повстанню або розпаду всередині Росії". Близько 9 відсотків опитаних сказали, що вважатимуть перемогою вигнання російських військ з усієї території України, окрім Криму, 7,5 відсотка - відновлення статус-кво станом на 23 лютого 2022 року, а 3 відсотка - припинення війни, навіть якщо армія РФ залишиться на територіях, які були захоплені внаслідок повномасштабного вторгнення.

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++15.20++

Збройні сили України підтвердили новий удар по Антонівському мосту на окупованій росіянами Херсонщині. Про це заявила в ефірі національного телемарафону глава об'єднаного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. "Ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними і логістичними артеріями на тимчасово окупованій території", - сказала вона.

За її словами, внаслідок удару "важка техніка і перевезення запасів боєприпасів надзвичайно ускладнені аж до неможливості" таких перевезень. Вона додала, що наразі керівний склад військових підрозділів РФ використовує на Правобережжі "залишки транспортних шляхів" для евакуації на лівий берег Дніпра.

Раніше інформація про вибухи на мосту з'явилася у Telegram-каналах. Востаннє сили ЗСУ завдали удару по мосту наприкінці липня. Антонівський міст - стратегічно важлива переправа через Дніпро, яку використовують російські сили. Найближчий міст розташовано за 80 кілометрів у Новій Каховці.

++14.41++

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступив проти пропозиції закрити в'їзд на територію блоку для російських громадян. "Заборонити в'їзд усім росіянам - не найкраща ідея. Нам потрібно бути більш вибірковими", - сказав він на пресконференції в Іспанії, яка транслювалася європейською зовнішньополітичною службою у Twitter. Боррель зазначив, що деякі країни вже вжили певних заходів щодо заборони на візи для росіян, інші не збираються це підтримувати. На думку глави європейської дипломатії, це питання було б краще спочатку обговорити на рівні ЄС. Європа не повинна відчиняти двері для російських олігархів, але "є багато росіян, які хочуть тікати з країни, бо не бажають жити в такій ситуації", зазначив він.

++14.28++

Майже 9 тисяч українських військових загинули у війні з РФ, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. "У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тисяч героїв, які загинули", - сказав Залужний на форумі "Захисники. Перекличка" в понеділок, цитує "Інтерфакс-Україна".

++14.24++

ФСБ оголосила про розкриття вбивства російської пропагандистки Дар'ї Дугіної, дочки ідеолога "русского мира" Олександра Дугіна, звинувативши у злочині спецслужби України. За даними ФСБ, "злочин підготовлено та вчинено українськими спецслужбами". У спецслужбі РФ навіть назвали ім'я українки, яка буцімто була виконавицею злочину - Наталія Вовк 1979 року народження, яка після скоєння підриву автівки Дугіної нібито виїхала через Псковську область до Естонії.

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++14.12++

У місцевих Telegram-каналах повідомляють про черговий удар ЗСУ по Антонівському мосту в окупованій Херсонській області, внаслідок чого він зазнав значних пошкоджень. Про це з посиланням на місцеві пабліки повідомляє також, зокрема, радник глави МВС України Антон Геращенко. Офіційно інформація поки що не підтверджена.

++13.54++

Естонія закликала Євросоюз запровадити додаткові санкції проти Росії за вторгнення в Україну. "Ми маємо високо підняти ціну агресії до настання зими. Семи пакетів було недостатньо, щоб чинити тиск на Путіна з метою припинення війни проти України", - заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в ефірі Vikerraadio. Він перерахував заходи, які запропоновано включити до нового пакету санкцій ЄС. Серед них - комплексне ембарго на енергоносії, подальші обмеження для певних груп товарів та осіб, остаточне відключення російських банків від системи SWIFT, а також заборона на в'їзд громадян РФ до ЄС. Минулого тижня Таллінн вирішив звернутися до Єврокомісії з офіційною пропозицією ухвалити восьмий пакет санкцій проти Росії.

++13.23++

У Кременчуку Полтавської області виникла пожежа на теплоелектростанції, яка раніше зазнала ракетних ударів, повідомив мер міста Віталій Малецький у Telegram. "Під час розбирання завалів на ТЕЦ сталося загоряння залишків мастила та будівельного сміття. На ліквідації пожежі працюють підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні. Інформації про постраждалих наразі немає.

++13.09++

Нова Зеландія запровадить нові санкції проти чиновників, призначених Кремлем для управління окупованими територіями України, повідомила міністерка закордонних справ країни Наная Махута. За її словами, заходи торкнуться 48 посадових осіб та однієї організації.

Ще два судна з зерном вийшли з портів України

++12.45++

Ще два судна із сільськогосподарською продукцією вийшли вранці 22 серпня з українських портів, повідомило міністерство оборони Туреччини. За даними російського інформагентства ТАСС, обидва суховантажі вийшли з порту Чорноморськ. Корабель Great Arsenal із 25 тисячами тонн пшениці прямує до Єгипту, а судно Maranta доставить 5,3 тисячі тонн кукурудзи до Греції.

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++12.35++

Ціна на газ в Європі вперше з початку березня перевищила позначку в 3000 доларів за тисячу кубометрів на тлі новин про припинення постачання російського газу трубопроводом "Північний потік". Наприкінці минулого тижня російський концерн "Газпром" повідомив, що призупинить постачання газу "Північним потоком" на 3 дні, з 31 серпня по 2 вересня. "Газпром" пояснив цей крок необхідністю провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи газоперекачувального агрегату Trent 60 на компресійній станції (КС) "Портова", яка відповідає за прокачування сировини трубопроводом. Trent 60 наразі є єдиним робочим агрегатом, зазначили в компанії.

++11.58++

За даними британської розвідки, Росії все важче мотивувати допоміжні сили, які вона використовує для посилення своїх регулярних військ на Донбасі. "Командири, ймовірно, вдаються до прямого матеріального заохочення, а деякі бойові підрозділи вважаються ненадійними для наступальних операцій", - йдеться у зведенні міністерства оборони Великобританії у понеділок. Як приклад відомство наводить відео, яке поширилося в українських соцмережах 15 серпня. На ньому, як повідомляється, військовослужбовці одного із підрозділів самопроголошеного утворення "ЛНР" виступили із заявою про відмову брати участь у наступальних операціях на Донеччині. За словами бійців, вони виконали свій обов'язок щодо захоплення усієї Луганської області у липні 2022 року і не бажають воювати на Донеччині, попри погрози та залякування з боку вищого командування. Проблему посилює класифікація Росією війни як "спеціальної військової операції", що обмежує повноваження держави щодо правового примусу до участі у бойових діях, зазначають британські військові.

++11.10++

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про те, що українські пілоти проходять у США навчання на штурмовиках А-10. "З'явилася інформація, що начебто пілоти наші вже в Америці навчаються на А-10. Хотілося б це дещо спростувати. Йшлося про авіасимулятори, лише проводиться дослідження їх використання для систем. Мова про літак, який буде надано Україні, для Повітряних сил, поки що не йде, у нас немає чіткої відповіді", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в понеділок, цитує "Інтерфакс-Україна". Раніше видання Time повідомило, що у США українських пілотів готують до роботи з американськими штурмовиками A-10 Thunderbolt II.

++10.46++

Незалежний дослідник на основі відкритих джерел Бенджамін Піттет звернув увагу на фотографію російських систем ППО, опубліковану користувачем російської соцмережі "ВКонтакте". "Нове фото підтверджує місце базування батареї протиповітряної оборони біля Євпаторії. Обладнання прибуло на місце близько 20 липня", - написав Піттет у Twitter у неділю. Він також опублікував інші фотографії, зроблені російськими користувачами соцмережі, одне з яких містило й географічні координати, які вказували на локацію західніше Євпаторії.

++10.30++

На Луганщині російські окупанти готують до війни дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай." Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося "урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія" 30 дітей шкільного віку", - написав він у Telegram вранці у понеділок. Також Гайдай додав, що жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років. "Їх затримують до встановлення особи. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?" - стверджує чиновник.

++09.50++

Росія може спробувати обійти західні санкції на ремонт бойової авіації за допомогою Білорусі, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на українську військову розвідку (ГУР) та генштаб ЗСУ. За даними української сторони, 20 серпня російське та білоруське міноборони підписали контракти на ремонт авіаційної техніки на підприємствах у Білорусі, 21 серпня почали перекидати в країну невстановлене обладнання ППО, а з 22 серпня Росія закриває повітряний простір у деяких прикордонних регіонах. Все це може свідчити про відправку запчастин та техніки для ремонту до Білорусі, оскільки щодо неї діють "м'якіші" західні санкції.

Також, за даними ISW, російські наступальні операції на сході України, ймовірно, вичерпали обмежений імпульс, який набрали наприкінці липня, та досягли своєї кульмінації. За даними експертів, російські війська "демонструють постійну нездатність перетворювати невеликі тактичні успіхи на оперативні", і це може завадити їм досягти значного територіального просування протягом найближчих місяців, якщо на полі бою не відбудеться інших вагомих змін.

++09.30++

Внаслідок обстрілів Миколаєва російськими окупантами у ніч на понеділок у ньому пошкоджено кафе, підприємство та житловий будинок, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. За попередньою інформацією, постраждалих немає, а інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється, написав чиновник у Telegram.

++09.10++

Унаслідок нічних ракетних обстрілів російських окупантів Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровщини постраждали чотири особи, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Ніч із обстрілами та постраждалими. Російська армія завдала ударів по трьох районах - Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському… Попередньо поранено чотирьох літніх нікопольчан. Двох з них госпіталізовано", - написав він у Telegram.

Генштаб ЗСУ: Росіяни вели наступ на кількох напрямках

++08.30++

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу Збройних сил України у понеділок.

Зокрема, на Слов'янському напрямку окупанти продовжили вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини і намагалися вести наступ у напрямках Довгеньке - Дібрівне, Бражківка - Нова Дмитрівка, але безуспішно.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам'янського, Дронівки та Серебрянки. За інформацією генштабу ЗСУ, росіяни намагаються вести наступ у напрямку Спірне - Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку армія РФ вела наступ у напрямках Вершина - Кодема і Гладосове - Кодема, але успіху не мала. На напрямках Стряпівка - Соледар, Покровське - Бахмут, Травневе - Кодема, Семигір'я - Зайцеве та Гладосове - Курдюмівка бойові дії тривають.

"На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак - Опитне, Новоселівка Друга - Красногорівка, Донецьк - Первомайське, Піски - Невельське, Лозове - Невельське, успіху не мав", - йдеться у повідомленні ГШ.

Окрім того, спроби наступу росіяни здійснювали у напрямку Макарівка - Времівка на Запорізькому напрямку, а на Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, де здобули частковий успіх.

++08.20++

Російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода, повідомив мер міста Ігор Терехов. "Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Зруйновано двоповерхову будівлю", - написав він у Telegram у понеділок. За його словами, була невелика пожежа, інформації щодо постраждалих немає.

++08.13++

Дві відвідувачки заходів з нагоди Дня відкритих дверей федерального уряду в неділю, 21 серпня, влаштували акцію протесту, оголившись під час спільного знімку з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Дві дівчини підійшли до Шольца для спільного знімку. Після того, як фотограф, запрошений на захід, приготувався зробити фото, активістки раптово зняли з себе верхній одяг. На грудях однієї з них було написано "Газове ембарго - зараз". Канцлер при цьому досить беземоційно відреагував на те, що відбувається - його реакцію видання Focus описало лише як "злегка здивовану". Щойно дівчата оголилися, їх відвели охоронці, які перебували неподалік.

Олаф Шольц під час акції протесту

++07.59++

Російські війська вранці в понеділок завдали удару ще по одній школі на Донеччині, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "Ще одна школа на Донеччині стала ціллю для росіян - цього разу Костянтинівська школа №17. Удар по школі росіяни завдали близько четвертої ранку - будівля отримала серйозні пошкодження, але ніхто не постраждав", - написав він у Telegram. За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни пошкодили вже 594 навчальні заклади на Донеччині, зокрема - 263 школи. Крім того, у ніч на понеділок росіяни завдали ракетного удару по Торецьку, де в результаті є пошкоджені будинки, але обійшлося без жертв. Кириленко повідомив, що протягом 21 серпня російські окупанти вбили 2 цивільних осіб на Донеччині: у Георгіївці та Костянтинівці.

++07.43++

Добре озброєна Україна є найкращою довгостроковою інвестицією у безпеку Європи, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Німецькі депутати Зара Нанні (Sara Nanni), Александер Мюллер (Alexander Müller) і Крістіан Клінк (Kristian Klinck), які представляють усі три панівні партії, абсолютно мають рацію у своєму заклику надати Україні максимальну військову допомогу. Добре озброєна Україна - найкраща довгострокова інвестиція в безпеку Європи", - написав Кулеба у Twitter ввечері у неділю у відповідь на заклик депутатів Бундестагу про збільшення Україні військової допомоги.

Зеленський попереджає, що Москва може відрізати можливість для переговорів

++07.25++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення в Маріуполі судилища над українськими військовими Росія "сама себе відріже від переговорів". "Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів", - сказав він у відеозверненні у ніч на понеділок. "Хоч би що там думали собі окупанти, хоч би що планували, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі", - сказав президент.

"Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала. Україна не терпітиме знущання з людей, про яких можна сказати лише одне: вони герої своєї Батьківщини і захищали свободу свого народу від загарбників", - заявив він.

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За словами Зеленського, "всі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень". "Сьогодні я говорив з Президентом Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН, впевнений, також буде реагувати", - додав український президент.

Як повідомлялося, у Маріуполі 24 серпня планується проведення т.зв. "трибуналу" над українськими військовими, які опинилися в полоні після захоплення окупантами заводу "Азовсталь".

Як живе Маріуполь в окупації (25.07.2022)