Головком ЗС Швеції відвідав українську бригаду на фронті

"Ми вражені тим, що ви робите у вашій битві", - сказав Головком ЗС Швеції Мікаель Бюден під час спілкування з військовими 45-ї окремої артилерійської бригади.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден відвідав підрозділи 45-ї окремої артилерійської бригади, які виконують завдання на Східному напрямку. Про це у неділю, 10 грудня, повідомила пресслужба бригади.

"Хочу зазначити, що я дуже задоволений бути тут. Ми вражені тим, що ви робите у вашій битві", - сказав генерал.

Під час зустрічі генерал Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їхню бойову роботу. Зокрема, він запитав, чи була підготовка, яку українські воїни отримали у Швеції, "актуальною і точною" для ведення бойових дій в Україні. Українські військовослужбовці відповіли, що з перших днів одразу почали її застосовувати.

Своєю чергою військові подякували Бюдену та Швеції за стійку підтримку українського народу у боротьбі за незалежність.

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Нагадаємо, з початку повномасштабної війни понад 100 тисяч українських військових пройшло вишкіл в 32 країнах-партнерах України. Зокрема, майже 29 тисяч військових опанували західні озброєння.