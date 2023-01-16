Голова МЗС ФРН: Путін витирає ноги об міжнародне право

Перед візитом до Міжнародного кримінального суду Анналена Бербок наголосила на важливості зміцнення міжнародного права на тлі тотальної зневаги до нього з боку Росії.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в понеділок, 16 січня, перед візитом до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі наголосила на важливості дотримання норм міжнародного права і на повному нехтуванні ним Росією під час війни проти України.

"Касетні бомби по мирних жителях, катівні в темних підземеллях, тисячоразові викрадення українських дітей, протиправну і скажену лють Росії в Україні та жорстокість війни не можна виправдати нічим", - заявила Бербок перед вильотом із Берліна до Гааги.

Вона наголосила, що в Гаазі має намір з усією ясністю продемонструвати, що "міжнародне право міцне, і зміцнення його особливо зараз - це справа всіх нас". "Війна Росії проти України - це і війна проти міжнародного права. Президент РФ Володимир Путін витирає ноги об найелементарніші засади міжнародного права, які об'єднують усі народи", - зазначила міністерка.

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У Гаазі Бербок відвідає МКС і виступить із програмною промовою в Гаазькій академії міжнародного права. У другій половині дня вона зустрінеться з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і міністром закордонних справ цієї країни Вопке Гукстрою. За підсумками переговорів Бербок і Гукстра дадуть спільну пресконференцію.

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