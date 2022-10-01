Голова міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт прибула до Одеси

220-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 1 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 1 жовтня (час київський).

++21.57++

Українських прапорів на окупованих Росією територіях України за тиждень побільшає, пообіцяв у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський. "Український рух триватиме. Український прапор вже в Лимані Донецької області. Там ще тривають бойові дії. Але там вже немає і сліду від якогось псевдореферендуму", - сказав він. Зеленський наголосив, що Київ поверне всі свої території і на сході, і на півдні, у тому числі і Крим.

Він також згадав річницю завершення роботи Нюрнберзького трибуналу та заявив про неминучість проведення ще одного трибуналу над "рашистами". Цей процес, зазначив український лідер, "поставить крапку в кар'єрах усіх відповідальних за цю російську спецоперацію проти основ міжнародного ладу, яка розпочалася у 2014 році, стала повномасштабною 24 лютого і закінчиться завдяки героїзму нашого народу". "Ми знаємо, що день нашої перемоги буде. Буде обов'язково. А за ним буде день вироку для рашистів. Буде обов'язково", - підсумував Зеленський.

Ламбрехт прибула до Одеси

++21.35++

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) прибула у суботу з раніше не анонсованим візитом до Одеси, де її зустрів очільник міністерства оборони України Олексій Резніков, повідомляє агентство dpa. Це перший візит Ламбрехт в України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністерка оборони ФРН пообіцяла, що Україна найближчим часом отримає перший з кількох обіцяних Берліном комплексів протиповітряної оборони IRIS-T. За її словами, він має надійти протягом "наступних кількох днів".

Ламбрехт довелося на деякий час сховатися у бункері через повітряну тривогу. Міністерці, зокрема, розповіли про застосування переданих урядом ФРН Києву САУ Gepard. За словами Ламбрехт, ці самохідні зенітні установки допоможуть захистити одеську критичну інфраструктуру від ракетних ударів РФ. Раніше Німеччина поставила Україні загалом 30 таких САУ, а також 6000 боєприпасів до них, нагадує агенція dpa.

++21.25++

Російські військові намагаються поповнити втрати у живій силі за рахунок залучення в'язнів до участі у війні в Україні. Про це у вечірньому зведенні повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). За інформацією українських військових, на розгляд Держдуми Росії внесено законопроєкт про зміни до кримінального кодексу РФ, що передбачають відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій. Генштаб також повідомляє про активізацію заходів щодо примусової мобілізації чоловіків на окупованих територіях України. Зокрема, до Бердянська та Мелітополя Запорізької області з цією метою прибули додаткові підрозділи Росгвардії, йдеться у повідомленні.

Загалом, станом на 18:00 1 жовтня сили РФ завдали вісім ударів по території України та здійснили більше 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під вогонь потрапили понад 11 населених пунктів, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

ЗСУ, своєю чергою, відбили атаки росіян в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське, повідомляє генштаб.

++20.45++

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по гуманітарній колоні в Запорізькій області, завданого вранці 30 вересня, зросла до 31 людини, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. "Ще одна жінка померла у лікарні. Наразі кількість жертв досягла 31 особи: 30 цивільних та один співробітник поліції, який допомагав тут людям організуватися", - розповів Старух в ефірі телемарафону. Він наголосив, що три випущені російськими окупантами ракети вдарили безпосередньо у початок, кінець і середину колони. "Це черговий приклад того, що ми маємо справу із терористами та вбивцями", - заявив Старух.

++20.29++

ЗСУ вже зайшли до Лимана Донецької області, проте бої ще тривають, повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий. "Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, - це правда. Ми вже в Лимані. Але ще тривають бої. Деталі будуть пізніше", - сказав він в ефірі телемарафону у суботу. Раніше повідомлялося про взяття у кільце угруповання російських окупантів у Лимані. У суботу в міноборони РФ заявили про "відведення" російських сил з Лиману.

++20.00++

З огляду на кардинальну зміну ситуації Україна розраховує на позитивну зміну позиції членів НАТО, які раніше скептично ставилися до вступу України до альянсу, адже саме в Україні зараз вирішується майбутнє євроатлантичного простору, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Майбутнє євроатлантичного простору вирішується в Україні. Євроатлантична безпека неможлива без перемоги України", - наголосив міністр, повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба наголосив, що Україна сьогодні є державою, яка, попри війну, продовжує впроваджувати реформи, а також державою, яка жертвує своїми найкращими синами та дочками, захищаючи демократію. Він зазначив, що зараз м'яч на полі НАТО, і якщо альянс вирішить визначити перелік кроків, які Україні потрібно виконати для успішного завершення процесу інтеграції, Україна готова їх виконати.

++19.40++

З'явилося відео, на якому видно, як літак на аеродромі Бельбек в анексованому Криму виїхав за межі злітно-посадкової смуги та вибухнув.

++19.10++

Туреччина сподівається на справедливе дипломатичне врегулювання між Україною та Росією, заявив у суботу турецький президент Реджеп Таїп Ердоган. "У питанні конфлікту між двома сусідами Туреччини - РФ та Україною - Анкара робить ставку на дипломатію та мир", - наводить його слова агентство "Анадолу".

++18.49++

Про вибухи на аеродромі Бельбек в анексованому Криму повідомляють очевидці, публікуючи в соцмережах фото і відео з чорним димом, що піднімається над аеродромом. Проросійський "губернатор" Севастополя написав у Telegram, що "при посадці літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся".

++18.10++

Анексія Росією півдня та сходу України робить "набагато більш проблематичним, практично неможливим" завершення війни, вважає верховний представник Євросоюзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. На його думку, Росія програє війну проти України "у моральному та політичному сенсі", але "Україна поки що не перемогла". Говорячи про ЄС, то Боррель порівняв його з "садком", який "оточений джунглями". "Якщо ми не хочемо, щоб ці джунглі захопили садок… ми повинні втрутитися", - сказав Боррель у суботу, цитує агенція AFP. У цьому зв'язку він закликав країни ЄС нарощувати їхню військову потужність. "Це є необхідним і незамінним для виживання", - переконаний головний дипломат Євросоюзу.

++17.42++

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, коментуючи звільнення Лиману, висловив упевненість, що після цього "почнеться деокупація Луганської області".

++17.24++

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав застосувати на війні проти України ядерну зброю. Коментуючи "відхід" російських військ з міста Лиман на Донбасі, Кадиров заявив, що "треба вживати кардинальніших заходів", щоб не допустити повторення ситуації, яка була у Лимані. Серед "кардинальних заходів" голова Чечні назвав "використання малопотужного ядерного озброєння".

++17.07++

У російському міноборони у суботу заявили, що сили РФ "залишили" місто Лиман на Донеччині та "відійшли на більш вигідні позиції". Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ оточили російське угруповання в Лимані. За даними Києва, в оточенні перебувало від 2,5 до 5,5 тисячі російських військових.

++16.40++

За остаточними даними, внаслідок обстрілу цивільної колони автомобілів поблизу села Курилівка, що південніше Куп'янська, загинули 24 людини. Про це повідомив прессекретар УСБУ в області Владислав Абдула. "Загинули 24 людини, з них 13 дітей і 1 вагітна жінка. Це остаточні дані", - сказав він. Обстріл було скоєно російськими диверсантами наприкінці вересня, але про подію стало відомо лише 1 жовтня.

++16.35++

Російська сторона поінформувала МАГАТЕ, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова було затримано для проведення допиту, пише Reuters. "МАГАТЕ запросило роз'яснення у російської влади і було поінформовано, що генерального директора Запорізької АЕС тимчасово затримали, щоб він дав відповіді на запитання", - сказав представник агентства, не повідомивши подробиць.

++16.29++

У Росії не мобілізуватимуть жінок, запевнив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. "Цього не було і в планах на майбутнє. Ми не збираємося призивати жінок", - цитує керівника міноборони РФ агентство ТАСС. Шойгу також уточнив, що поряд зі студентами державних вишів мобілізації не підлягають учні комерційних вишів, які мають держакредитацію.

++16.16++

Російський газовий монополіст "Газпром" у суботу заявив про припинення постачання газу Італії. Як повідомили в компанії, причиною припинення стала відмова Австрії, через яку здійснюється транзит газу, "підтвердити транспортні номінації". "Причина пов'язана із регулятивними змінами, що відбулися в Австрії наприкінці вересня", - пояснили в "Газпромі" й додали, що працюють над "вирішенням проблеми".

Франція може передати Україні партію САУ CAESAR

++15.50++

Франція може поставити Україні ще від 6 до 12 самохідних артилерійських установок CAESAR, повідомляє у суботу видання Le Monde. Першочергово передбачалося, що ці САУ мала отримати Данія, однак, за інформацією видання, представники влади трьох країн - Франції, України та Данії - досягли принципової згоди щодо їх поставок Києву. У міноборони Франції та в Єлисейському палаці відмовилися офіційно коментувати цю інформацію. Париж раніше вже поставив Києву 18 САУ CAESAR, які виробляються французьким виробником зброї Nexter.

++15.39++

Грузія ніколи не визнає незаконні "референдуми", проведені Росією на окупованих українських територіях, заявило грузинське МЗС. У відомстві наголосили, що "рішуче засуджують" анексію цих територій, яка є явним актом насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів України".

++15.16++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) звернулося до російської влади за роз'ясненнями щодо гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, якого напередодні затримав російський патруль. Про це повідомляє агенція Reuters. "Ми зв'язалися з російською владою і просимо надати роз'яснення", - заявив представник МАГАТЕ.

Міністерство закордонних справ України натомість у суботу оприлюднило заяву, в якій рішуче засуджує затримання гендиректора ЗАЕС. "Цей злочин є черговим проявом державного тероризму з боку Росії та грубим порушенням міжнародного права. Росія має негайно звільнити генерального директора ЗАЕС", - йдеться у заяві.

Як повідомив раніше голова української державної компанії "Енергоатом" Петро Котін, російські військові 30 вересня затримали Мурашова та зі зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку. Про місцеперебування гендиректора ЗАЕС наразі не відомо.

++15.01++

У секторі оборони Україна вже співпрацює з НАТО глибше, ніж деякі його формальні члени, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. "З моменту призначення на посаду міністра оборони України я неодноразово наголошував на різних майданчиках про пріоритет своєї роботи - здійснити інтеграцію в НАТО де-факто. Щоб у момент, коли буде сформований політичний консенсус 30 країн, інтеграція пройшла де-юре. У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують на титул "головного союзника Росії в НАТО", - написав він у Facebook. Як наголосив міністр, Україна і далі поглиблюватиме фактичну інтеграцію у сфері оборони, оскільки це взаємовигідне співробітництво.

Читайте також: Відповідь Києва на шоу Путіна - заявка на членство в НАТО

Також він нагадав, що НАТО - це "не тільки про оборону, а й про спільні цінності". "Забезпечення стійкості демократичних інститутів, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини - це також важливі компоненти інтеграції в НАТО. Історичне рішення про подання заявки на вступ до Альянсу – це продовження інтеграції. Ми пройдемо цей шлях крок за кроком", - зазначив Резніков.

++14.29++

На Харківщині виявили обстріляну РФ автоколону: загинули 20 цивільних

У Куп'янському районі Харківської області виявили обстріляну військами РФ колону з цивільних авто, які прямували на евакуацію, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми даними, загинули 20 людей.

Серед загиблих - 10 дітей. Декільком людям вдалося врятуватися, зараз вони дають свідчення слідчим, повідомляє Служба безпеки України.

Читайте детальніше: Війська РФ обстріляли ще одну автоколону: понад 20 загиблих, є діти

++14.02++

Санкції України за російську анексію стосуються 3,6 тисячі осіб

Санкції, які Україна ухвалила у відповідь на анексію Росією чотирьох регіонів 30 вересня, стосуються понад 3,6 тисячі фізичних і юридичних осіб. Про це сьогодні повідомило міністерство економіки України.

Путін підписав "угоди" зі ставлениками окупованих регіонів України про "приєднання" до РФ Фото: Mikhail Metzel/AP Photo/picture alliance

У списку фігурують: діти, родичі та близьке оточення президента РФ Володимира Путіна, представники російської влади, олігархи та їхнє близьке оточення, артисти та пропагандисти, колаборанти, представники вищого керівного складу збройних сил РФ, представники окупаційної "влади". Також санкції запроваджені до російських банків, підприємств оборонно-промислового комплексу, енергетичної, логістичної та інших сфер.

Повний список має бути оприлюднений в указі президента України Володимира Зеленського.

Читайте докладніше: Діти Путіна, пропагандисти, артисти: у нових санкціях України - 3,6 тисячі осіб

++13.36++

Удар по гуманітарній автоколоні на виїзді з Запоріжжя 30 вересня, найімовірніше, був нанесений російською ракетою протиповітряної оборони великої дальності, повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великобританії. Запас таких ракет у РФ, швидше за все, обмежений, вважають аналітики. Ці боєприпаси є цінним ресурсом для знищення літаків і ракет, тому їхнє використання для наземних цілей може свідчити, на думку розвідників, про загальну нестачу боєприпасів у Росії. "Росія використовує стратегічно цінні військові ресурси у спробах здобути тактичну перевагу і при цьому вбиває мирних жителів, яких вона тепер оголошує своїми громадянами", - йдеться у звіті.

Вранці 30 вересня російський ракетний удар убив 30 цивільних і поранив близько 100 у Запоріжжі. Вдень того ж дня президент РФ Володимир Путін оголосив про анексію чотирьох областей України, в тому числі Запорізької. При цьому російські війська не контролюють Запоріжжя.

++13.17++

Керівник Офісу президента України опублікував відео з українськими військовими на в'їзді до міста Лиман на Донеччині.

Ніяких коментарів до своєї публікації він не додав.

++13.00++

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у відповідь на подання Україною заявки на прискорений вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) сказала, що Україна має право самостійно обирати союз, у якому почуватиметься захищеною, але вступ до НАТО пов'язаний з певними передумовами. "З боку Німеччини тут не буде жодних дій наодинці", - додала вона.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сказала, що бажання України стати членом Альянсу в найближчому майбутньому зрозуміле, і ФРН підтримає Київ у його праві на самооборону. Проте вона наголосила, що Україні з першого дня повномасштабної війни дали зрозуміти: країни Заходу мають намір не допустити "поширення війни на їхню територію" та залучення НАТО до війни. За словами Бербок, тієї ж позиції вона дотримується і зараз.

++12.39++

ЗСУ звільнили п'ять сіл навколо Лимана та взяли місто в кільце

Збройні сили України (ЗСУ) звільнили селища Ямпіль, Новоселівка, Дробишеве, Ставки та село Шандриголове, розташовані навколо міста Лиман у Донецькій області.

Там тривають тривають стабілізаційні заходи, повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Він підтвердив, що ЗСУ оточили російське угруповання в Лимані. Там налічувалось від п'яти тисяч до п'яти з половиною тисячі військових РФ.

За його словами, фіксуються спроби прориву з боку російських військ, але "вони не дуже вдалі". Операція ЗСУ триває.

Читайте детальніше: ЗСУ звільнили п'ять сіл навколо Лимана та взяли місто в кільце

++12.08++

Україна звернулася до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй в Гаазі у зв'язку зі спробою анексії її територій Росією, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Україна офіційно повідомила Міжнародному суду, що цей крок грубо порушує юридично його зобов’язальний наказ про тимчасові заходи, виданий 16 березня. Ми закликаємо суд розглянути справу по суті якнайшвидше", - написав очільник українського дипломатичного відомства в Twitter. Ідеться про проміжне рішення суду на користь України за позовом проти Росії, яким він, зокрема, зобов'язав Москву "негайно зупинити військові операції, розпочаті 24 лютого на території України".

++11.49++

Вночі російська армія обстрілювала з артилерії Есманьську громаду Сумської області. "Шість прильотів", - повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Руйнувань і жертв, за його словами, немає.

++11.32++

На Харківщині за добу госпіталізували двох людей, поранених внаслідок обстрілів з боку РФ. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, в Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років, в Харківському на розтяжці підірвався чоловік 39 років. Під російським вогнем були населенні пункти Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об'єкті та в багатоквартирному будинку.

++11.14++

Білий дім про заявку України в НАТО: Наразі - не на часі

У Білому домі вважають, що питання членства України в Північноатлантичному альянсі (НАТО) має вирішуватися в "інший час", а зараз актуальніше надалі підтримувати Київ у боротьбі з російською агресією. Таку заяву зробив радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

"Протягом десятиліть Сполучені Штати чітко заявляли, що підтримують політику відкритих дверей для НАТО. Будь-яке рішення щодо членства в НАТО ухвалюється між 30 членами Альянсу та країнами, які прагнуть приєднатися. Зараз ми вважаємо, що найкращий спосіб підтримати Україну - це практична підтримка на місцях в Україні, і що процес у Брюсселі слід розпочати в інший час", - сказав він.

Тим часом видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що рішення України щодо подачі заявки на пришвидшений вступ до Альянсу стало несподіванкою для адміністрації Байдена.

Читайте докладніше: Білий дім про заявку на пришвидшений вступ України в НАТО: Зараз - не на часі

++10.58++

В Лиманському котлі можуть бути близько п'яти тисяч російських військових. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Там їх близько п’яти тисяч, точної цифри поки немає", - сказав він каналу FreeДом. У свою чергу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович сказав в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live", що за різними оцінками в Лимані - від 2,5 тисячі до 5,5 тисячі військових РФ.

++10.36++

Внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні загинули щонайменше 399 дітей, більше 783 зазнали поранень. Про це повідомляє офіс генерального прокурора України. При цьому цифри не остаточні, оскільки триває робота з встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

++10.04++

Вночі Миколаїв двічі зазнав обстрілів з боку РФ.

Російські війська завдали удару іранськими дронами-камікадзе Shahed-136, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згодом місто масовано обстріляли ракетами типу С-300. Крім п'ятиповерхівки в одному районі, численних пошкоджень зазнали приватні та двоповерховий житловий будинок в іншому районі. Також внаслідок обстрілу пошкоджене складське приміщення та будівлі на території автотранспортного підприємства.

За попередніми даними, внаслідок обстрілів поранення отримали п'ятеро людей, серед них тримісячна дитина.

++09.37++

Байден затвердив надання Україні 12,3 мільярда доларів

Президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає понад 12,3 мільярда доларів екстреної допомоги Україні.

Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

Зокрема, 7,8 мільярда доларів передбачені на військову допомогу Україні, 4,5 мільярда - на підтримку економічної стабілізації та 35 мільйонів доларів - на забезпечення ядерної безпеки та реагування на можливі ядерні інциденти в Україні.

Тим часом радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван анонсував, що наступного тижня США оголосять про нову негайну безпекову допомогу Україні.

Читайте детальніше: Байден затвердив надання Україні понад 12 мільярдів доларів допомоги

++09.15++

Російська армія атакувала зранку Одеську область двома ракетами, ймовірно, "Іскандерами", повідомив речник обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Влучили в об'єкт промислової інфраструктури, пошкодили електропідстанцію та кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку вже загасили. Ніхто не постраждав.

++08.57++

Російські військові 30 вересня викрали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова, заявив голова державної компанії "Енергоатом" Петро Котін. За його даними, Мурашова затримав російський патруль та зі зав'язаними очима відвіз у невідомому напрямку. Про місцеперебування гендиректора ЗАЕС наразі не відомо.

Котін закликав російських військових і представників державної корпорації РФ "Росатом" негайно звільнити гендиректора ЗАЕС і повернути його до виконання службових обов'язків щодо підтримки безпечної експлуатації станції. Він також звернувся до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі та до керівника Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції, Тома Мітчелла з проханням сприяти звільненню Мурашова з полону РФ.

++08.31++

Вночі російська ракета влучила у житловий будинок у Миколаєві, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. Її випустили з зенітно-ракетної системи С-300. Зруйновані квартири на п'ятому та четвертому поверхах, постраждали припарковані в дворі авто, у навколишніх будинках повилітали вікна. "На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми", - написав міський голова в Telegram.

++08.19++

ЗСУ можуть звільнити Лиман протягом трьох днів - ISW

Збройні сили України, ймовірно, повністю оточать або звільнять Лиман Донецької області протягом наступних 72 годин, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Фото: Vudi Xhymshiti/VX/picture alliance

У щоденному аналітичному огляді ISW зазначається, що 30 вересня російські сили продовжили відступ з позицій навколо міста, адже українські війська брали їх в кільце. Російські джерела визнають перекриття ЗСУ єдиного шлях виїзду російських військ на дорозі Кремінна-Торське. При цьому РФ нібито стягує додаткові резерви для посилення своїх позицій під Лиманом.

Напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив у вечірньому відеозверненні звільнення ЗСУ селища Ямпіль в Лиманській міській громаді.

Читайте детальніше: Збройні сили України можуть звільнити Лиман протягом трьох днів - ISW

++07.55++

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявляє, що через нестачу солдатів, передусім офіцерів, Росія передчасно залучить на війну курсантів військових училищ. Так, у Тюменському училищі курсантів випустять достроково, щоби направити на первинні офіцерські посади у військові частини, які комплектуються мобілізаційним резервом. А курсантів Рязанського училища направляють для підготовки полків мобілізаційного резерву на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст на строк не більше місяця, після чого перекинуть до районів ведення бойових дій на території України.

Протягом минулої доби війська РФ завдали чотирьох ракетних і 15 авіаційних ударів, а також здійснили понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України. Внаслідок ударів постраждали понад 50 населених пунктів, серед яких Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

ЗСУ відбили атаки росіян неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара 30 вересня. Українська авіація вразила опорний пункт РФ, шість районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири зенітні ракетні комплекси, три безпілотники та вертоліт Ка-52. Ракетні війська та артилерія вразили вісім районів зосередження військ і техніки, 11 пунктів управління різного рівня, 14 військових об'єктів - склади з боєприпасами, ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки.

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Світовий банк виділяє Україні пів мільярда доларів

Світовий банк оголосив про виділення 530 мільйонів доларів допомогти уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених війною. Кредитні гарантії надали Великобританія (500 мільйонів) і Данія (30 мільйонів).

Загалом Світовий банк мобілізував майже 13 мільярдів доларів екстреного фінансування для України, з яких 11 мільярдів уже виплачені повністю.

За оцінками банку, потреби України на наступні три роки сягають понад 100 мільярдів доларів, при цьому зазначається, що ця цифра зростатиме в міру продовження війни.