Голова МІ-6 застеріг від послаблення підтримки України

Будь-яке послаблення підтримки України у боротьбі лише підбадьорить президента Росії Володимира Путіна та його союзників, заявив голова служби зовнішньої розвідки Великобританії МІ-6 Річард Мур.

Будь-яке послаблення підтримки України у її протистоянні вторгненню РФ підбадьорить президента Росії Володимира Путіна та його союзників. Про це заявив голова служби зовнішньої розвідки Великобританії, більш відомої як МІ-6, Річард Мур, передає у п'ятницю, 29 листопада, агентство Reuters.

У своєму посланні до майбутньої адміністрації обраного президента США Дональда Трампа та деяких європейських союзників, які ставлять під сумнів подальшу підтримку України у війні, Мур заявив, що Європа та її трансатлантичні партнери повинні зберігати твердість перед лицем агресії, яка, на його переконання, зростає.

"Нещодавно ми викрили приголомшливо безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі, в той час як Путін і його поплічники вдаються до бряцання ядерною зброєю, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні", - заявив він у своїй промові в Парижі.

Читайте також: В ГУР розповіли, скільки зброї Північна Корея вже передала Росії

"Ціна підтримки України добре відома"

За словами Мура, "ціна підтримки України добре відома, але ціна відмови від неї була б незрівнянно вищою". "Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще небезпечнішим", - додав він.

"Якщо Путіну дозволять досягти успіху в перетворенні України на васальну державу, він не зупиниться на досягнутому. Наша безпека - британська, французька, європейська і трансатлантична - буде під загрозою", - сказав Мур.

Загалом, на думку Мура, світ нині перебуває в найнебезпечнішому стані за 37 років його роботи у розвідці.

Читайте також: Сім європейських країн готові розширити санкції щодо РФ і обіцяють надалі підтримувати Україну