  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Голова МІ-6 застеріг від послаблення підтримки України

Дмитро Шварц
29 листопада 2024 р.

Будь-яке послаблення підтримки України у боротьбі лише підбадьорить президента Росії Володимира Путіна та його союзників, заявив голова служби зовнішньої розвідки Великобританії МІ-6 Річард Мур.

https://p.dw.com/p/4navj
Річард Мур, голова MI6
За словами Річарда Мура, "ціна підтримки України добре відома, але ціна відмови від неї була б незрівнянно вищою"Фото: Matt Dunham/AP/picture alliance

Будь-яке послаблення підтримки України у її протистоянні вторгненню РФ підбадьорить президента Росії Володимира Путіна та його союзників. Про це заявив голова служби зовнішньої розвідки Великобританії, більш відомої як МІ-6, Річард Мур, передає у п'ятницю, 29 листопада, агентство Reuters.

У своєму посланні до майбутньої адміністрації обраного президента США Дональда Трампа та деяких європейських союзників, які ставлять під сумнів подальшу підтримку України у війні, Мур заявив, що Європа та її трансатлантичні партнери повинні зберігати твердість перед лицем агресії, яка, на його переконання, зростає.

"Нещодавно ми викрили приголомшливо безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі, в той час як Путін і його поплічники вдаються до бряцання ядерною зброєю, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні", - заявив він у своїй промові в Парижі.

Читайте також: В ГУР розповіли, скільки зброї Північна Корея вже передала Росії

"Ціна підтримки України добре відома"

За словами Мура, "ціна підтримки України добре відома, але ціна відмови від неї була б незрівнянно вищою". "Якщо Путін досягне успіху, Китай зважить наслідки, Північна Корея підбадьориться, а Іран стане ще небезпечнішим", - додав він.

"Якщо Путіну дозволять досягти успіху в перетворенні України на васальну державу, він не зупиниться на досягнутому. Наша безпека - британська, французька, європейська і трансатлантична - буде під загрозою", - сказав Мур.

Загалом, на думку Мура, світ нині перебуває в найнебезпечнішому стані за 37 років його роботи у розвідці.

Читайте також: Сім європейських країн готові розширити санкції щодо РФ і обіцяють надалі підтримувати Україну

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Уламки ракети "Орєшнік", якою РФ завдала удару по Дніпру

Ефект "Орєшніка": Трамп ближче, ударів більше?

Ефект "Орєшніка": Трамп ближче, ударів більше?

Президент Росії Володимир Путін погрожує новим застосуванням ракети "Орєшнік" проти України. Захід злякається? Експерти про те, як довго може тривати новий етап у ракетній війні.
Конфлікти29 листопада 2024 р.
Кіт Келлог і Дональд Трамп, архівне фото

Істерика Кремля через призначення спецпосланця США щодо України Кіта Келлога

Істерика Кремля через призначення спецпосланця США щодо України Кіта Келлога

РФ посилює тиск на Україну, очікуючи американського плану мирного врегулювання, після призначення Трампом спецпосланцем Кіта Келлога. Кремль демонструє агресивно-панічну реакцію, вважає Іван Преображенський.
Російський політолог Іван Преображенський
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Конфлікти29 листопада 2024 р.
Прапори України й НАТО у Вільнюсі на саміті Альянсу, липень 2023 року

Україна закликала НАТО надати їй запрошення на членство наступного тижня - Reuters

Україна закликала НАТО надати їй запрошення на членство наступного тижня - Reuters

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до колег у НАТО з закликом запросити Київ до вступу вже наступного тижня, пише Reuters. Це стало би сигналом Путіну, переконаний він.
Політика29 листопада 2024 р.
Більше публікацій