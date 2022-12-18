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Очільниця Європарламенту Роберта Мецола
Очільниця Європарламенту Роберта МецолаФото: John Thys/AFP
ПолітикаЄвропа

Голова Європарламенту закликала збільшити допомогу Києву

Даниїл Сотников | Аліна Коломієць
13 хв. тому

Для того, щоб Україна перемогла у війні, їй необхідно більше зброї, фінансової та гуманітарної допомоги, заявила Роберта Мецола. "Цю війну слід терміново припинити", - наголосила вона.

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Очільниця Європарламенту Роберта Мецола закликала збільшити військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні. Про це вона сказала в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, опублікованому в неділю, 18 грудня.

"Цю війну слід терміново припинити. І Україна має її виграти", - заявила Мецола. За її словами, це означає "більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії". "Україні потрібна зброя, і Європа може допомогти, надавши цю зброю", - наголосила вона.

Говорячи про новий пакет санкцій проти РФ, очільниця Європарламенту заявила, що "пишається підтримкою", яку Євросоюз надав Україні з початку повномасштабної війни, але вважає, що ЄС все ще може "зробити більше". 

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Спецтрибунал для розслідування воєнних злочинів РФ

Окрім того, Мецола закликала створити спеціальний трибунал для розслідування воєнних злочинів Росії проти України.

"Воєнні злочини проти українців, докази яких накопичуються, і руйнування цивільної інфраструктури, що продовжується, є грубим порушенням міжнародного права", - заявила вона, підкресливши, що до відповідальності повинні бути притягнуті всі росіяни, винні у цих злочинах.

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