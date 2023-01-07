Голова ЄП привітала рішення ФРН про БМП Marder для Києва

Війна Росії проти України - новини суботи, 7 січня (час київський)

++13:50++

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола привітала рішення Німеччини про постачання Україні бойових машин піхоти (БМП) Marder. Мецола наголосила, що важливо, щоб Європейський Союз продовжував підтримувати українців у політичній, гуманітарній та військовій площині. Однак також необхідно, щоб Європа зміцнила свої сили оборони та стала "справжнім оборонним союзом", додала голова Європарламенту.

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++13:20++

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич заявив, що російські війська минулої доби 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, написав він у Telegram. За словами Янушевича, Херсон обстрілювали 9 разів - під ударом ворожої армії були житлові квартали міста. Минулої доби через російські обстріли загинула 1 людина - рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

++13:00++

Троє цивільних українців загинули і ще 14 - отримали поранення через атаки російських підрозділів 6 січня, повідомив в Telegram заступиник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Двоє загиблих і сім поранених - на Донеччині, решта - в Херсонській області.

++12:05++

Двоє жителів Донецької області загинули і вісім дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських військ в ніч на суботу, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "На Горлівському напрямку росіяни вбили 2 цивільних у Бахмутській громаді: у Бахмуті та Червоній Горі. У місті поранено 5 осіб, пошкоджено 5 приватних будинків. Ще 1 людина дістала поранення в Предтечині Костянтинівської громади", - написав Кириленко в Телеграм. "На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове - 1 людина поранена, пошкоджено 2 житлових багатоповерхівки та будівлю лікарні. Також на території громади під вогнем опинилося Островське. Зафіксовані періодичні обстріли Мар'їнки - без жертв", - додав він.

++11:20++

Росія збирається мобілізувати ще 500 тисяч людей для війни проти України, пише The Guardian з посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України. За цими даними, нову хвилю мобілізації можуть оголосити 15 січня, після зимових свят у Росії. "Вони роблять акцент на кількості людей і техніки", - цитує виданя представника ГУР Вадима Скібіцького. За його словами, розвиток подій залежатиме багато в чому від продовження постачань в Україну західних боєприпасів і зброї.

++10:35++

Російські посадовці та військові блогери продовжують негативно коментувати оголошення президентом Росії Володимиром Путіним "різдвяного перемир'я" у війні проти України, йдеться в щоденному звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

Також в ISW звертають увагу, що в російському інформаційному просторі майже не було реакції на оголошення США про нову військову допомогу Україні понад три мільярди доларів. З цієї, а також попередніх ситуацій, аналітики роблять висновок, що Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні. При цьому для нього пріоритетом є можливість використання такої інформації в своїх інформаційних кампаніях, а не фактичні "червоні лінії чи конкретні занепокоєння щодо потенційної загрози, яку можуть становити західні системи озброєння, вважають в інституті. "Ці зауваження варто розглянути в контексті обговорення Заходом питання про надання Україні західних танків, далекобійних систем та інших можливостей", - зауважують в ISW.

++09:50++

Бої в Україні у час Різдва тривають на звичайному рівні, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії, оприлюдненому міноборони Великобританії у Twitter. Однією з ділянок, де йдуть найбільш запеклі зіткнення залишається район Кремінної Луганської області. Оскільки в цьому районі є ліси, що перешкоджають повітряному спостереженню, бойові дії здебільшого зведені до протистояння піхоти, часто на короткій дистанції. "Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Кремінної як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора, який вони вважають ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області", - зауважують в британській розвідці.

++09:15++

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить різдвяне богослужіння вперше в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ (МП). Предстоятель ПЦУ на богослужінні висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. "Ми не бажали цієї війни. Як народ ми прагнули мирно жити, маючи згоду з усіма. Але ворог підступно порушив мир і вторгся на нашу землю, проливаючи кров, сіючи смерть, бажаючи знищити нашу державність", - сказав Епіфаній під час богослужіння. Митрополит висловив упевненість, що ворог обов'язково зазнає поразки у війні, "оскільки правда на нашому боці, а там де правда, там Бог, а з Богом ми безсумнівно переможемо".

++08:54++

Міністри юстиції з різних країн світу зберуться в Лондоні в березні з метою фінансової та практичної підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС), який розслідує воєнні злочини в Україні. Захід організовують спільно Великобританія та Нідерланди."Російські війська мають знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми будемо підтримувати Україну доти, доки не буде встановлено справедливість", - заявив британський міністр юстиції Домінік Рааб.

++07:45++

Український президент Володимир Зеленський подякував США за рекордний пакет оборонної допомоги. Вітаю рекордний пакет оборонної допомоги. "Дякую за принципово нове озброєння, зокрема БМП Bradley та зенітні ракети. Це справді посилить армію на полі бою. Чудовий різдвяний подарунок для всіх українців! Разом з народом наближаємо спільну перемогу!", написав Зеленський у Twitter.

++07:25++

Потягом 6 січня російські війська завдали по території України один ракетний удар та здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. За цими даними, з різних видів озброєнь окупаційні підрозділи обстрілювали населенні пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, та Херсонському напрямках.

"Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захопленння Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку", - зазначили в Генштабі.

За цими даними, українська авіація протягом минулої доби завдала одного удару по району зосередження російських військ, ракетні війська і артилерія - вразили чотири райони зосередження сили та техніки противника, і два склади пально-мастильних матеріалів.

За минулу добу українські війська відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Окупаційні війська змусили отримати російські паспорти три тисячі працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і вивели гривню з обігу в Енергодарі. "Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", - йдеться в дописі Генштабу у Facebook.

Тим часом в Бєлгородській області Росії через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в місцева поліція обходить квартири та будинки, проводить перепис чоловічого населення призовного віку та "бесіди щодо популяризації служби", зазначається у повідомленні.



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