Заміновані території у Чорнобилі - проблема на роки

Якої шкоди Чорнобильській зоні завдала російська окупація та скільки коштів потрібно на подолання її наслідків? Інтерв'ю DW з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Євгеном Крамаренком.

Через 37 років після аварії на Чорнобильській атомній станції (ЧАЕС) питання радіаційної безпеки стоїть особливо гостро. Російська окупація, яка тривала понад три тижні - з 24 лютого по 1 квітня 2022 року, порушила роботу підприємств Чорнобильської зони. Було знищено чи викрадено транспортні засоби, обладнання, побутову техніку, пошкоджено будівлі, а також заміновано територію. Наслідки цих дій усуваються досі. Про це в інтерв'ю DW розповів голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко.

Минув понад рік після деокупації ЧАЕС. Якою нині є безпекова ситуація в зоні відчуження і на самій станції?

Підприємства зони відчуження, ЧАЕС, сховища радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива функціонують безпечно. Втім, наші працівники продовжують ремонтні роботи щодо відновлення пошкоджених об'єктів і майна.

Що вже вдалося відновити?

Частково відновлена радіологічна лабораторія, яка досліджує радіоактивні відходи. На всій території зони відчуження відновлена система моніторингу радіаційного фону. Відновлений бар'єрний захист для запобігання винесення радіонуклідів за межі зони відчуження. Також функціонує їдальня, декілька офісів та гуртожитків, вуличне освітлення. Працюють та охороняються всі сховища. В цьому допомагають Збройні сили України, які дислокуються на території зони відчуження.

Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко Фото: Hennadii Minchenko/NurPhoto/IMAGO

Я правильно розумію, що під час окупації основні радіаційні об'єкти на території Чорнобильської зони залишилися неушкодженими?

Сховища радіоактивних відходів та основні об'єкти поводження з радіоактивними відходами не постраждали. Тотально зазнали ушкоджень офісні приміщення та обладнання, зокрема, близько тисячі комп'ютерів. Також гуртожитки, з яких викрадені особисті речі людей, мобільна лабораторія для радіологічного аналізу і автомобільна техніка - загалом 330 авто знищені або викрадені. Ядерні об'єкти не постраждали. Бойові дії на території зони відчуження були лише на західній частині, але там немає наших підприємств.

Була інформація про знищення російськими окупантами архіву Чорнобильської АЕС, що його збирали десятиріччями...

Так, частина документації знищена або зникла, а деяка пошкоджена, зокрема, шляхом використання її для фізіологічних потреб. Нині ми дивимося, як їх можна відновити. Ці документи мають історичну цінність, адже містять дані про всі процеси, котрі відбувалися в зоні відчуження: як змінювалася активність радіоактивних елементів, як очищувалися території і які були показники до і після очищення. Тобто це дані досліджень, які тривали роками.

Розграбований російськими військовими телекомунікаційний центр в Чорнобильській зоні Фото: State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management

Відновлювальні роботи проводите своїми силами?

Ми отримуємо допомогу від основних партнерів - Єврокомісія, департамент енергетики США, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та країни-члени нашого безпекового Рахунку міжнародного співробітництва щодо Чорнобиля (РМСЧ). Раніше зі схожого рахунку будувалася так звана "Арка", яка накрила четвертий енергоблок (збудована у 2019 році ізоляційна аркова споруда над зруйнованим четвертим енергоблоком, Новий безпечний конфайнмент. - Ред.). Наші закордонні партнери погодилися фінансувати відновлення безпекових функцій у зоні відчуження. Основними вкладниками нині є США, Єврокомісія, Норвегія, Швеція, Японія, Фінляндія, Великобританія, Франція, МАГАТЕ. Партнери надають також обладнання для підвищення безпеки, зокрема: різні типи дозиметрів, спектрометрів, авто, спецодяг, лабораторне обладнання, засоби зв'язку, електрообладнання, системи фізичного захисту об'єктів тощо.

За останній рік обсяг затвердженої допомоги сягнув 15 мільйонів євро, з яких уже два мільйони євро виділено на обладнання. Щомісячно сума допомоги збільшується. Цього місяця ми отримуємо комплекти для фізичного захисту, а наступного місяця чекаємо на автомобілі. В середині літа очікуємо на протипожежне обладнання та техніку.

Торік на асамблеї донорів РМСЧ ми оголосили про потребу у 100 мільйонів євро на заходи, які необхідно реалізувати у зоні відчуження. Країни-донори погодилися і почали наповнювати рахунок.

Раніше ви повідомили, що розроблена стратегія розвитку зони відчуження, яку ще має затвердити Верховна Рада, розрахована на 225 мільйонів євро. Розкажіть, будь ласка, на що саме планується витратити таку суму?

За підсумками інвентаризації, внаслідок російської окупації завдана шкода зоні відчуження сягає близько півтора мільярда гривень. Це балансова вартість. Деяке обладнання хоч було й робоче, але мало майже нульову балансову вартість, тому що було застарілим. Наприклад, автомобілі з перевезення радіоактивних відходів, які були вивезені в Білорусь. Але для того, щоб відновити хоча б автопарк, інфраструктуру, офісне обладнання, потрібно не менше трьох мільярдів гривень, що станом на червень 2022 року складало близько 100 мільйонів євро.

Загалом же, згідно з планом для відновлення та розвитку зони відчуження, потрібно 225 мільйонів євро. Ці кошти потрібні для розмінування території, відбудови об'єктів інфраструктури, зокрема двох зруйнованих мостів. На їхньому місці нині споруджені тимчасові переправи.

Також у плані відновлення передбачені заходи щодо демонтажу нестабільних конструкцій четвертого енергоблоку ЧАЕС. Він під час окупації не був пошкоджений, але ці роботи були передбачені ще під час будівництва "Арки". Термін її експлуатації 100 років, і за цей час потрібно спочатку зняти верхні частини конструкції. Потім потрібно чекати 10-20 років, поки спаде активність розплавленого ядерного палива в реакторі. Через 60 років має бути повністю розібраний четвертий енергоблок, який буде захоронено на наших сховищах радіоактивних відходів. Через 100 років має демонтуватися сама "Арка".

Також потрібно зняти з експлуатації перший, другий, третій енергоблоки. Тобто демонтувати і вивезти забруднене радіоактивне обладнання для захоронення або утилізації.

Крім того, план відновлення передбачає покращення фізичного захисту в умовах нових реалій. Ми розуміємо, що потрібно будувати паркан та здійснити комплекс заходів для унеможливлення проникнення на об'єкт та для його оборони. Ми побачили, що захист на момент повномасштабного вторгнення був не співмірний з тими силами, які зайшли в Україну. Очевидно, що сил Національної гвардії, яка охороняла ЧАЕС, було недостатньо.

Після завершення війни також має бути реалізований проєкт організації наукового хабу. Заплановано облаштувати освітньо-науковий простір: низку лабораторій, конференцзал на 100 осіб, конференцкімнати, робочі зони, а також адміністративно-побутовий простір, готель на 50 осіб, кафетерій, зони відпочинку.

Одним з пунктів плану відновлення вказано розмінування. Площа Чорнобильської зони - 2600 квадратних кілометрів, переважно в лісистій місцевості. Розкажіть, яка територія забруднена вибуховими предметами та скільки часу і коштів знадобиться, щоб все розмінувати?

На території зони відчуження є військові, які здійснюють свої заходи. На наше замовлення саперними службами було розміновані основні дороги та адмінбудівлі, які необхідні для здійснення діяльності щодо поводження з радіоактивними відходами. Вартість розмінування коштує близько півтора євро за квадратний метр. Ми підрахували, що для основної нашої діяльності ще потрібно 45 мільйонів євро. Це не вся територія зони відчуження. Тому яким чином це буде відбуватися і хто зможе профінансувати, зараз сказати важко. 30 відсотків території зони відчуження на даний час є недоступними.

Наявність замінованих територій є дуже великою проблемою на роки чи навіть десятиліття. Наприклад, влітку минулого року серед лісу розпочалася пожежа. По дорозі пожежники підірвалися на міні. Автомобіль був знищений, але на щастя ніхто не загинув. Це була протитанкова міна. Але окупанти також залишили багато розтяжок не лише з мінами, а й із сигнальними ракетами. Через це було досить багато пожеж влітку, оскільки за ці розтяжки чіплялися тварини.

А яка ситуація із Чорнобильським радіаційно-екологічним біосферним заповідником та тваринами, які проживають у ньому? Є оцінки збитків для природи?

Це рахує екоінспекція спільно з заповідником. Поки що остаточної суми немає, але збитки значні. Зокрема, постраждали червонокнижні тварини, на яких російські солдати здійснювали полювання і потім їли. Також були пожежі на площі близько 10 тисяч гектарів.

Повідомлялося, що російські військові облаштовували свої позиції на території Рудого лісу, який прозвали так через колір дерев внаслідок опромінення радіацією. Це дуже небезпечне місце, адже взяло на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора. Чи могли б оцінити, що нині з солдатами, які там рили окопи?

До повномасштабної війни, якщо людина добу перебувала в тому місці, то отримувала річну дозу опромінення. Але це за умови нерухомості. Якщо активно рухатися, то звісно доза збільшується. Росіяни ж взагалі зняли верхній шар ґрунту, тому однозначно наслідки вони відчули вже або відчують через рік-два. Як правило, це загострення хронічних хвороб або виникнення злоякісних пухлин.

Частина окопів, які вирили російські військові на території "Рудого лісу" в Чорнобильській зоні Фото: State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management

Чи плануєте позиватися до РФ в судах щодо відшкодування збитків?

У державі ця робота відбувається системно. Ми направили в прокуратуру всі результати інвентаризації. Тобто цим займаються спеціалізовані органи, яким ми надаємо інформацію.

Повідомлялося, що під час втечі російські військові змусили персонал підписати "акт передачі" ЧАЕС Україні. Чи може це бути перешкодою для судового процесу щодо відшкодування збитків?

Я думаю, що цей акт буде кваліфікований як нікчемний. При цьому так званий акт стосувався ЧАЕС, а не всієї зони відчуження. Водночас варто зауважити, що ЧАЕС та офісні приміщення не постраждали до підписання цього акту, тому що саме там знаходилося армійське керівництво і солдати вели себе більш-менш дисципліновано. Коли ж був підписаний "акт" і керівництво армії РФ пішло, то почалося розграбування офісів та ЧАЕС. Було пару днів, коли солдати залишилися без керівництва, і вони почали забирати все, що бачили.

Як війна вплинула на програми і проєкти з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, що здійснювалися до повномасштабної війни?

Нині відбулося зменшення фінансування на цей рік - порівняно з 2021 роком на десять відсотків. Але ми здійснюємо всі необхідні заходи, в тому числі завдяки міжнародній допомозі. Зокрема, проводимо моніторнг зони відчуження, виявляємо радіоактивні матеріали і перевозимо їх до сховищ.

До речі, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) для гарантування ядерної безпеки розгорнуло свою місію на всіх атомних об'єктах України. Могли б розповісти, що саме робить МАГАТЕ на ЧАЕС?

Постійна місія МАГАТЕ є представниками міжнародної спільноти для об'єктивної оцінки ситуації на ядерному об'єкті. Представники МАГАТЕ фокусуються на основних завданнях щодо дотримання вимог фізичного захисту ядерного об'єкту, надання допомоги в забезпеченні ядерної безпеки та нерозповсюдженні радіоактивних матеріалів. Також вони аналізують ситуацію з обладнанням і загальною безпекою ЧАЕС в умовах воєнного стану та сигналізують про небезпеку, за наявності.

До повномасштабного вторгнення зона відчуження користувалася популярністю серед туристів. Чи можна сподіватися на швидке повернення туристів після перемоги України?

Чорнобильську зону закрили для відвідування з туристичною метою приблизно за тиждень до повномасштабної війни. Це була реакція на пересування російських військ біля нашого кордону неподалік Чорнобильської зони. Найближчим часом відновлення туризму не планується через замінування та перебування там наших військових. Але це питання не десятиліть, а відновлення безпеки на кордоні. Якщо ми зрозуміємо, що це безпечно, то туризм однозначно відновиться.