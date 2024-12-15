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ПолітикаЄвропа

Голова АдН: Росія перемогла у війні проти України

Валерій Сааков
15 грудня 2024 р.

Уряду Німеччини слід визнати, що Росія перемогла в війні проти України, вважає співголова ультраправої АдН Хрупалла. Він також закликав Берлін переглянути свою позицію щодо членства в НАТО.

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Тіно Хрупалла
Співголова ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно ХрупаллаФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Співголова ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) вважає, що "Росія перемогла" у її війні проти України. Відповідну заяву лідер німецьких правих популістів зробив у інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, оприлюдненому в неділю, 15 грудня.

"Росія перемогла в цій війні. Реальність наздогнала тих, хто запевняє, що прагне дати Україні змогу перемогти", - заявив співголова АдН у розмові з журналістами. Він також висловив переконання, що уряд Німеччини має зайняти позицію, щоб захотіти завершити цю війну. 

Праві популісти воліють зважати на позицію Кремля в політиці НАТО

Водночас Хрупалла визнав, що його партія готова дослухатися до позиції Кремля навіть у таких питаннях, як дії Північноатлантичного альянсу (НАТО), членом якого РФ не є. "Оборонна спільнота має враховувати й поважати інтереси всіх європейських країн, тобто також й інтереси РФ. Якщо ж НАТО не зможе цього забезпечити, Німеччині доведеться переглянути, наскільки цей блок іще корисний для нас", - вважає Хрупалла.

Хрупалла також назвав ініціативу декого зі своїх однопартійців щодо виходу з Європейського Союзу максимальною вимогою і згадав на цьому тлі ідею заміни ЄС "економічною спільнотою та спільнотою за інтересами". "Перш ніж виходити, треба було б чітко домовитися про створення нової структури. Те ж саме, до речі, стосується і НАТО", - пояснив Хрупалла. 

АдН - друга за популярністю сила в Німеччині, але уряд вона сформувати не зможе

Згідно з результатами останніх опитувань, АдН набирає стільки голосів, що може стати другою найсильнішою партією в майбутньому Бундестазі. Однак інші політсили виключають співпрацю з цією ультраправою партією. Відповідаючи на запитання, до якої міри АдН готова обирати поміркованіший курс, щоб мати змогу стати частиною уряду, Хрупалла зазначив: "Я не вважаю нашу програму проблематичною в жодному разі. Інші партії мають пристосовуватися до нас, а не навпаки". "Однак АдН буде готова йти на певні компроміси "в інтересах громадян", - запевнив Хрупалла.

Нагадаємо, 7 грудня АдН затвердила іншу співголову партії Аліс Вайдель (Alice Weidel) головною кандидаткою на майбутніх виборах до Бундестагу.

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