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Непідсвічені Брандербузькі ворота у Берліні
Непідсвічені Брандербузькі ворота у БерлініФото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images
Природа й екологіяСвіт

"Година Землі": у понад 100 країнах вимкнули світло

Анастасія Шепелева | Анатолій Арні
2 год. тому

В акції Всесвітнього фонду дикої природи "Година Землі" взяли участь понад 100 країн. Українців закликали утриматися, аби уникнути навантаженння на електромережу.

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У багатьох країнах світу ввечері в суботу, 25 березня, відбулася щорічна акція Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) "Година Землі", під час якої люди протягом години з 20.30 за місцевим часом припиняють користуватися електрикою, а на будівлях і пам'ятках вимикають підсвічування.

За даними WWF, у 17-й за рахунком "Годині Землі" взяли участь понад 100 країн. Так, уже традиційно вимкнули підсвічування радіовежі Sky Tower у новозеландському Окленді, Колізею в Римі, оперного театру і мосту Харбор-Брідж у Сіднеї, вогні хмарочосів Petronas Towers у Куала-Лумпурі та освітлення багатьох інших відомих споруд у всьому світі. Організатори акції зазначають, що головною метою вимкнення світла є не економія енергії сама по собі, а привернення уваги людей до проблем охорони навколишнього середовища.

Непідсвічений Колізей
Непідсвічений КолізейФото: Baris Seckin/AA/picture alliance

У Берліні в рамках акції вимкнули підсвічування Бранденбурзьких воріт, а загалом, за даними WWF, для участі в "Годині Землі" зареєструвалися 575 міст Німеччини. Однак, зазначає агентство dpa, підсвічування деяких визначних пам'яток у німецьких містах вимкнули цього вечора без прив'язки до акції. Німеччина вдається до подібних заходів з осені 2022 року з огляду на енергетичну кризу, яка виникла після початку воєнного вторгнення РФ в Україну та обмеження постачань газу з РФ.

В Україні попросили відмовитися від "Години Землі" 

Між тим українська НЕК "Укренерго" закликала громадян не відключати електрику під час "Години Землі". У компанії це пояснили навантаженнями на мережі, які можуть виникнути під час масового відключення і ввімкнення світла. "Це погано навіть у мирний час, а зараз українські електростанції, як і мережі, зазнали значних пошкоджень від ударів Росії", - зазначила у своєму зверненні "Укренерго".

Замість разового вимкнення світла на 60 хвилин компанія попросила щодня ощадливо використовувати електрику і переносити роботу потужної побутової техніки на нічні години, бо це буде "внеском у збереження природи і надійність роботи енергосистеми".

Водночас в РФ вперше офіційно відмовилися від участі в "Годині Землі" через визнання WWF "іноземним агентом".

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