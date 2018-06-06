 Global Peace Index: миру в світі побільшало | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

Global Peace Index: миру в світі побільшало

Інститут економіки і миру озвітує про покращення показників миролюбності у світі. Відзначено, зокрема, стабілізацію в Україні і Сирії.

За даними екпертів IEP за останній рік ситуація у зонах конфліктів дещо стабілізувалася

За даними екпертів IEP за останній рік ситуація у зонах конфліктів дещо стабілізувалася

Незважаючи на спалахи жорстокості і конфлікти, світ з 2013 року стає дещо більш мирним - про це свідчать дані базованого в Австралії Інституту економіки і миру (IEP), який у середу, 12 червня, оприлюднив щорічний Глобальний індекс миру (Global Peace Index - GPI).

Керівник IEP Стів Кіллелеа відзначив, що наразі не можна говорити про якісь тренди. Чимало залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході, особливо у Ірані, адже конфлікт там може значно вплинути на країни регіону, цитує агенція dpa.

Водночас, за даними екпертів IEP, за останній рік стабілізувалася ситуація в Україні, Сирії та Іраку. Вперше за багато років Сирія вже не є найменш мирною країною у світі. Тепер на останньому місті у рейтингу країн за індексом миру перебуває Афганістан. Погіршилися від минулого року і показники миролюбності у Нікарагуа, Туреччині та Ємені.

Найбільш мирним регіоном світу, як і раніше, залишається Європа. Тут, як зазначено у звіті, за минулий рік скоротилась кількість терористичних нападів. Також зменшилась і кількість людей, котрі шукають притулку в Європі як біженці. Підрахували дослідники і те, скільки коштує насильство і конфлікти у світі у грошовому еквіваленті: 14,1 трильйона доларів США.

Дослідники щороку оцінюють ситуацію у понад 160 країнах світу. Серед чинників, врахованих дослідниками, окрім безпосередньої наявності внутрішніх чи зовнішніх конфліктів, воєн та проявів тероризму, також імпорт і експорт озброєнь, наявність ядерної зброї, кількість убивств, кількість ув'язнених, кількість внутрішньо переміщених осіб, витрати на оборону та інші фактори.

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