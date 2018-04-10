Global Media Forum 2019: ЗМІ, популісти і боротьба за владу

Цього разу організована німецьким суспільно-правовим мовником Deutsche Welle міжнародна медіаконференція Global Media Forum (GMF-2019) відбувається в Бонні з 27 по 28 травня. Темою цьогорічної конференції, що вже встигла стати найбільшим подібним медійним заходом у Німеччині, стали зміни у владних структурах та ЗМІ. Сам захід проводять англійською мовою, тож його тема звучить в оригіналі як "Shifting Powers". Адже на тлі подальшого впровадження цифрових технологій традиційні моделі відносин між ЗМІ, політиками та суспільством зазнають змін.

Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) застеріг: "Популісти з обох боків політичного спектра становлять загрозу цілісності Європи. Для них контроль над інформацією став інструментом влади". Не меншу загрозу становить і те, що політики можуть поширювати власні думку через підконтрольні державні ЗМІ або сіяти дезінформацію в соціальних мережах, вважає він. "Вільне висловлення думки опинилося під загрозою", - резюмував Лімбурґ.

Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ

Як розвиваються стосунки між ЗМІ та політиками?

Поглибити розуміння цих фундаментальних процесів і покликаний дводенний медійний захід Global Media Forum 2019. Організатори сподіваються разом з багатьма представниками міжнародних ЗМІ, партнерами та тими, хто їх підтримує, "розставити акценти та спричинити чимало розголосу".

Відкрили цьогорічну міжнародну медійну конференцію Петер Лімбурґ та федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Останній приєднався до заходу відеозв'язком. Першим пунктом, який обговорюють у рамках міжнародної конференції, стали зміни в медійному ландшафті та пов'язані з цим ризики й шанси.

Серед учасників цьогорічної конференції Global Media Forum - засновник медіакомпанії India Today Group Арун Пурі, а також представник інтернет-компанії Google Марк Петерс. Крім того, очікується, що на конференції головними промовцями будуть керівник німецької медіагрупи Alex-Springer-Verlag Матіас Депфнер (Mathias Döpfner) та американський піонер цифрових технологій Джарон Ланьє.

Упродовж другого дня заходу увага учасників зосереджуватиметься на таких аспектах як "любов і ненависть у відносинах між ЗМІ та політиками". Головуватимуть під час дискусії про те, в якому напрямку розвиваються відносини між журналістами та представниками політики, колишній головний редактор турецького видання Cumhuriyet Джан Дюндар та керівник спілки журналістських розслідувань суспільно-правових німецьких мовників NDR, WDR та мюнхенського видання Süddeutscher Zeitung Ґеорґ Масколо (Georg Mascolo). У обговоренні візьмуть участь й інші учасники конференції.

Штучний інтелект, місцева журналістика та стереотипи щодо Африки

Утім, на цій медіаконференції, на якій очікується не менше двох тисяч учасників з 140 країн та на якій заплановано проведення близько 70 окремих заходів, обговорюватимуться й інші теми. Приміром, ітиметься про такий аспект як майбутнє місцевої й регіональної журналістики. В рамках заходу будуть представлені приклади, котрі засвідчують, що попри глобальну тривалу кризу в цій галузі журналістики місцеві ЗМІ теж можуть досягти успіху.

Щодо штучного інтелекту (ШІ), то в дискусії на цьому тему головуватимуть Йоахім Келер (Joachim Köhler) з Інституту інформаційних систем та аналізу імені Фраунгофера (IAIS) та активістка Нанжіра Самбулі, що представляє Web Foundation з Кенії. Адже ШІ вже тривалий час підкорює медійну галузь. І тут постає питання: наскільки нинішні алгоритми, перекладацькі програми і Ко. змінять роботу працівників ЗМІ?

На GMF-2019 не бракуватиме й роботів як провісників нової ери ШІ. Серед промовців буде й роботка-гуманоїдка Софія, яка теж звернеться до учасників заходу.

У інших промовах та семінарах, які проводитимуть партнерські організації, розглядатимуться такі питання, як в епоху популізму мігранти можуть змусити почути себе, як юристам та політикам обходитися з мовою ненависти, а також яку роль у сьогоденні відіграють журналісти-розслідувачі.

Крім того, за словами Веріки Спашовської, котра відповідає за зміст заходу Global Media Forum 2019, у рамках конференції передбачаються також різноманітні обговорення й спід-дейтинг. "Новим також стане й день проведення воркшопів для більш ніж 200 гостей, запрошених за лінією МЗС ФРН", - каже вона. Утім, все це відбудеться вже після офіційної частини програми.

Не забули організатори заходу й про мистецький бік. У рамках медіаконференції відбудеться, зокрема, фотовиставка проекту Everyday Africa. На виставці будуть представлені роботи 30 міжнародних фотографів, що дозволяють поглянути за межі поширених стереотипів про Африку.

Премія DW "За свободу слова" для Анабель Ернандес

Одним з визначальних моментів заходу стане вручення цьогорічної премії DW Freedom of Speech Award. Цю винагороду отримає мексиканська журналістка Анабель Ернандес. Журналістка, котра була змушена залишити свою батьківщину, отримає премію за боротьбу проти корупції, спроб приховати злочини та безкарність у Мексиці.

Цього року головними партнерами Global Media Forum стануть МЗС ФРН та федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія. Ті, хто не візьме участь у самій конференції в Бонні, зможуть відстежувати її перебіг наживо онлайн, що доповнюватиметься також додатковою інформацією та ексклюзивними інтерв'ю. Стежити за перебігом заходу зможуть і користувачі соціальних мереж Facebook та Twitter.