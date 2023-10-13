Глави німецьких земель виступили за обмеження міграції

Глави федеральних земель Німеччини за підсумками саміту в п'ятницю, 13 жовтня, звернулися до уряду з вимогою обмежити міграцію, а також виділити значно більше коштів на догляд і розміщення біженців.

"Міграція не повинна відбуватися безладно. Громадяни очікують цього від нас", - заявив голова конференції, прем'єр-міністр Нижньої Саксонії Стефан Вайль (Stephan Weil).

Прем'єр Гессена Борис Райн (Boris Rhein) вважає, що уряд повинен усунути "помилкові стимули" для імміграції. Зокрема, пропонується прискорити процес ухвалення рішень про надання притулку в тих випадках, коли шанси заявника практично нульові.

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Німецькі землі прагнуть скорочення кількості біженців

Цього року очікується, що до Німеччини приїдуть понад 300 тисяч осіб - на 60 тисяч більше, ніж торік, пише агентство KNA. Особливо серйозне навантаження на землі та муніципалітети лягає через майже мільйон біженців з України.

Під час дводенних переговорів глави земель ухвалили спільну декларацію про політику щодо біженців. Вони заявили про "широку політичну згоду" щодо того, що кількість біженців, яких приймає Німеччина, має "значно і стійко" скоротитися. Зокрема, вони наголосили, що Німеччина та Європа не повинні ставати місцем притулку для членів радикального ісламістського угруповання ХАМАС або їхніх прихильників.

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Землі просять додаткове фінансування на біженців

За підсумками конференції глави земель підтвердили свою вимогу виділити значно більше коштів на догляд і розміщення біженців. "Федеральний уряд має зробити тут суттєві кроки, це ясно", - заявив Райн.

Учасники конференції підрахували, що уряд має виділити на ці потреби 1,25 мільярда євро на рік і не менше 10,5 тисячі євро на кожного мігранта.

Зустріч глав земель з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) запланована на 6 листопада.

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