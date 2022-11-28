Глави МЗС 7 країн Європи у Києві: слід позбавити РФ доходів

Аби унеможливити фінансування війни РФ проти України, необхідно припинити основні доходи Москви від експорту, ідеться у спільній заяві глав МЗС України та семи країн Північної Європи та Балтії.

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявили про необхідність позбавити РФ основних доходів від експорту, щоб вона втратила можливість фінансувати війну проти України. Про ідеться у спільній заяві міністрів, текст якої в понеділок, 28 листопада, поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Ми погоджуємося з необхідністю продовжувати накладати економічні витрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Москви. Ми знову наголошуємо на необхідності посилення санкцій проти Росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів. Основні доходи Росії від експорту повинні бути припинені, щоб унеможливити фінансування її війни проти України", - ідеться у заяві.

Також міністри, які у понеділок прибули з візитом до Києва, підтримали зусилля щодо притягнення до "повної відповідальності осіб, винних у злочині агресії проти України, а також осіб, які вчинили воєнні злочини та інші звірства під час війни".

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РФ спровокувала гуманітарну катастрофу

Крім того, глави МЗС засудили напади Росії на цивільне населення та критичну інфраструктуру України, зокрема об'єкти енергетичної інфраструктури. "Ці напади на цивільне населення є воєнним злочином. Росія має негайно припинити ці дії. Ми вважаємо важливим продовжувати надавати міжнародну підтримку, спрямовану на вдосконалення можливостей протиповітряної оборони України, що дозволить захистити цивільну інфраструктуру країни від нелюдських нападів Росії", - йдеться у заяві.

Агресія Росії, наголосили міністри, спровокувала гуманітарну катастрофу, а кілька мільйонів людей стали вимушеними переселенцями.

Підтримка України

Міністри також закликали РФ припинити агресію та вивести війська з усієї території України. При цьому зазначили, що ніколи не визнають незаконну спробу анексії територій України, включно з Кримом.

Водночас глави МЗС підтвердили "непохитну підтримку європейської інтеграції України та високо оцінили рішучість України забезпечити прогрес у здійсненні реформ, необхідних для подальших кроків у процесі її приєднанні до ЄС". Крім того, дипломати висловили готовність підтримувати бізнес у інвестуванні в Україну та продовжувати заходи з лібералізації торгівлі з Україною, а також активізувати співпрацю у сфері кібербезпеки, цифровізації, протидії дезінформації та різним видам гібридних загроз. "Ми будемо продовжувати нашу тісну співпрацю в забезпеченні сильної політичної, фінансової та військової допомоги Україні стільки, скільки це буде потрібно", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, у понеділок, 28 листопада, до Києва прибули з візитом міністри закордонних справ семи балтійських і скандинавських країн - Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Вони, зокрема зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.