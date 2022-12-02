Глави МЗС країн ОБСЄ не домовилися щодо спільної декларації

282-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 2 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 грудня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 2 грудня (час київський).

++17.17++

Вояки Інтернаціонального легіону, які воюють на боці Україні, нарікають на не поодинокі випадки зникнення або розкрадання легкої та стрілецької зброї, які їм довелося пережити. Про це вони розповіли журналістам українського англомовного видання Kyiv Independent .

Більш як десять іноземних бійців у розмові з Kyiv Independent "звинуватили своїх командирів у крадіжці стрілецької зброї та легких озброєнь, що, за їхніми словами, зникли з арсеналів легіону", йдеться в статті. "Деякі вояки були свідками того, як зброю завантажували у цивільні позашляховики, які, за їхніми словами, потім зникали. За словами легіонерів, це викликало підозри, оскільки водії часто не вимикали фари та не були одягнені у військовий одяг. Це стало однією з причин, що наштовхнула багатьох легіонерів на думку, що легке озброєння було викрадене", - зазначається в статті.

Чому іноземці воюють за Україну - "Європа у фокусі" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Журналісти Kyiv Independent поспілкувалися з більш ніж 30 джерелами, зокрема з колишніми й нинішніми легіонерами, волонтерами, які допомагають легіону, і чиновниками.

Зібрані ними докази ґрунтуються на інтерв'ю, письмових свідченнях, офіційних звітах, медичних картках, фото-, відео- та аудіофайлах, і вказують про те, що керівництво Інтернаціонального легіону може бути причетним до різного роду неправомірних дій, включаючи переслідування та фізичні погрози, незаконне вигнання нонконформістів, а також крадіжки особистого спорядження солдатів та незаконне привласнення легкої зброї.

++16.55++

Електропостачання у звільненому від російських окупантів Херсоні відновлено вже на 75 відсотків, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. "75 відсотків Херсона - зі світлом. На цю годину електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів", - написав Янушевич у Telegram в п'ятницю.

++16.34++

Європейська Комісія у понеділок запропонувала запровадити кримінальне покарання за порушення санкцій Європейського Союзу. Цей захід покликаний закрити правові лазівки для обходу санкцій, зокрема росіянам, які підпали під обмеження, пояснили в Брюсселі. "Олігархи використовують лазівки в законі, щоб сховати свої кошти, - сказав офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд. - Наша пропозиція покликана закрити ці лазівки та забезпечити належне дотримання санкцій Євросоюзу".

Таким чином, обхід або спроба обійти санкції ЄС шляхом переміщення коштів або приховування їхніх справжніх власників вважатиметься кримінальним злочином у всіх країнах Євросоюзу. На порушників чекає тюремне ув'язнення терміном від п'яти років, тоді як компанії будуть зобов'язані платити великі штрафи.

++16.26++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд відновлення української енергосистеми, а також військову та фінансову підтримку. "Минулого тижня Україна отримала від США 80 потужних генераторів, які допомогли в стабілізації ситуації в енергетиці. Під час зустрічі із заступницею державного секретаря Сполучених Штатів та другом України Вікторією Нуланд обговорили відновлення нашої енергосистеми, військову та фінансову підтримку з боку США", - написав Шмигаль у Telegram.

++16.06++

Міністри закордонних справ Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) не змогли узгодити спільну декларацію за підсумками їхнього міністерського форуму у польському Лодзі. Консенсусу з цього приводу не було досягнуто, заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау після завершення Ради міністрів ОБСЄ п'ятницю. "Це найскладніший рік в історії організації, причина добре відома", - сказав Рау, маючи на увазі війну РФ проти України. Зустріч у Лодзі, однак, відбулася без керівника російського МЗС Сергія Лаврова, оскільки Польща відмовила йому у в'їзді. Росію натомість представляв її постійний представник при ОБСЄ Олександр Лукашевич.

++15.27++

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції стосовно намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) і колишнього народного депутата Вадима Новинського, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах. За словами співрозмовника агентства, санкції також застосовано до кількох священнослужителів.

++15.22++

У Херсонській області правоохоронці затримали місцевого жителя, який співпрацював з окупантами, повідомляє Офіс генерального прокурора. Чоловік проживає в одному з населених пунктів Білозерської територіальної громади і на початку червня 2022 року під час тимчасової окупації населеного пункту почав співпрацювати з ворогом, повідомили у прокуратурі. За її інформацією, зловмисник повідомляв військовим країни-агресора інформацію про місце проживання патріотично налаштованих односельців, а іноді й особисто супроводжував загарбників до подвір'їв людей. Затриманому повідомлено про підозру в державній зраді і взято під варту.

++15.06++

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідав тренувальний майданчик Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) у Польщі. "Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів EUMAM. Я зустрінуся з першою групою стажерів із 15 000 солдатів, яких навчатиме EUMAM. Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - написав Боррель у Twitter.

++14:52++

Дефіцит держбюджету України перевищив 800 мільярдів гривень

За підсумками листопада дефіцит державного бюджету України з початку року перевищив 800 мільярдів гривень. Про це повідомили в міністерстві фінансів.

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++14:30++

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме протидіяти плану Європейського Союзу щодо надання Україні 18 мільярдів євро допомоги в 2023 році.

"Питання в тому, як допомогти Україні. Одна з пропозицій полягає в тому, щоби використати бюджети країн-членів ЄС для взяття разом нових позик і використати ці кошти для надання Україні. Ми не є прихильниками цього, тому що не хочемо, щоб ЄС став спільнотою держав-боржників", - сказав він в інтерв'ю угорському державному радіо. Орбан запропонував, щоби кожна з 27 країн-членів виділила зі свого бюджету кошти на допомогу Україні на основі двосторонніх угод. "Іншого плану ми не приймемо, ми не погодимося на нього, а без нас він не буде реалізований", - додав він.

Як зауважує агентство Associated Press, у Брюсселі підозрюють, що Будапешт використовує своє право вето як важіль тиску, щоб самому отримати від ЄС мільярди євро, заблоковані через проблеми з верховенством права та корупцією в Угорщині.

++14:14++

У канцелярії Олафа Шольца (Olaf Scholz) повідомили, що під час телефонної розмови з президентом РФ канцлер Німеччини закликав якнайшвидше знайти дипломатичне вирішення конфлікту в Україні, "включаючи виведення російських військ". "Канцлер засудив, зокрема, російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності проти російської агресії", - цитує агентство Reuters.

Тим часом представник німецького уряду повідомив журналістам, що ФРН не веде переговорів з Україною щодо передачі їй системи протиповітряної оборони Patriot. Її Німеччина запропонувала Польщі після падіння там ракети, але польський уряд висловився за розгортання системи на кордоні України.

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++13:55++

Німеччина дасть Україні ще сім "Гепардів" навесні - Spiegel

Україна отримає навесні ще сім установок Gepard, передачу яких напередодні анонсував уряд Німеччини. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Міністри оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт і України Олексій Резніков біля установки Gepard Фото: Jörg Blank/dpa/picture alliance

Раніше ці зенітні самохідні артилерійські установки збиралися утилізувати, але тепер їх ремонтують. Вони мають посилити протиповітряну оборону України проти російських атак, доєднавшись до 30 вже переданих Німеччиною "Гепардів".

Також сьогодні Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW) повідомило, що вже готується відправити в Україну ще 320 генераторів на додачу до 150 переданих раніше, щоби підтримати українців, які залишилися не лише без електроенергії, але часто і без води та опалення після семи хвиль масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

++13:40++

Шольц і Путін поговорили телефоном про Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і президент РФ Володимир Путін провели телефонну розмову, в якій обговорили Україну. За даними російської сторони, Путін заявив, що надання Заходом зброї Україні призводить до її відмови від переговорів з РФ, а російські удари по Україні "стали неминучим заходом у відповідь на українські атаки на Росію, включаючи Кримський міст". У канцелярії Шольца підтвердили факт розмови, але її зміст поки не оприлюднювали.

Тим часом міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) вирушить 4 грудня до Індії, а міністр економіки Роберт Габек (Robert Habeck) - до Намібії та Південно-Африканської республіки, де переконуватимуть підтримати рішення Великої сімки про стелю цін на російську нафту. Також міністри намагатимуться переконати своїх закордонних партнерів підтримати санкції щодо РФ за війну в Україні та засудити російську агресію, передає кореспондент DW.

++13:30++

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) в підривній діяльності проти України.

"Єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні. Для цього митрополит був на постійному зв'язку з очільником Російської православної церкви і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ", - ідеться у повідомленні СБУ.

Згідно з ним, у церквах громади людям роздавали пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в російських типографіях. "У цих книгах російські автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим. Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими кураторами", - сказано в повідомленні.

++13:16++

Криваві пакети з очима тварин: посольствам України далі погрожують

Міністерство закордонних справ України заявляє, що українські посольства та консульства за кордоном продовжують отримувати погрози. Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки, в яких знаходилися очі тварин. "Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. Ми вивчаємо сенс цього послання", - повідомили в МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба Фото: Lev Radin/Pacific Press/picture alliance

Крім того, вхід до помешкання посла України у Ватикані зазнав акту вандалізму, а посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. "Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни", - йдеться в повідомленні.

"Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу одразу сказати, що ці спроби марні", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

++13:08++

"Укрпошта" анонсувала благодійний поштовий випуск "Зброя Перемоги".

Набір включає марковий аркуш, художній конверт та листівку. Їх випустять тиражем в 200 тисяч екземплярів. На аркуші - шість поштових марок зі зразками українського ("Вільха", "Нептун", "Стугна") та закордонного (Bayraktar, Javelin, HIMARS) озброєння.⠀

Новий випуск введуть в обіг 6 грудня - у День Збройних сил України. Зібрані кошти (по 18 гривень з кожного маркового аркуша) спрямують на підтримку ЗСУ.

++12:54++

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сподівається досягти угоди з Росією та Україною щодо зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця року. "Я зобов'язуюсь знайти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, до кінця року", - сказав він в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Гроссі не виключив можливості зустрічей з президентами Росії Володимиром Путіним та України Володимиром Зеленським для цього. "Наша мета - уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка сприяла б тій чи іншій стороні", - заявив він.

++12:35++

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко не хоче вступати у війну в Україні та створює інформаційне тло, щоби протистояти відповідному тиску Росії, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони роблять такий висновок, зокрема, на основі публічних заяв самого Лукашенка, який напередодні повідомив про нібито спроби України втягнути у війну країни Північноатлантичного альянсу (НАТО). Також їхні висновки базуються на коментарях міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна та представника військової розвідки України Вадима Скибіцького, за словами, яких Білорусь наразі не готується до війни.

У заявах білоруської сторони ISW бачить дві цілі. Перша полягає у створенні напруженості на білорусько-українському кордоні, яка змусила б українське командування тримати поблизу угруповання військ. Друга полягає в спробі переконати суспільство в тому, що білоруські військові повинні залишатися на території країни для захисту від можливої агресії НАТО.

Вступ Білорусі у війну Росії проти України ISW, як і раніше, називає вкрай малоймовірним.

++12:14++

Воєнні злочини РФ: у Гаазі пройшла перша координаційна нарада прокурорів 20 країн

Генеральний прокурор України Андрій Костін взяв участь у першій координаційній нараді прокурорів з 20 країн, які розслідують воєнні злочини РФ. Захід організував Євроюст у Гаазі.

Учасники обговорили ініціативу створення тимчасового Офісу прокурора, який відповідатиме за стратегію розслідування злочину агресії.

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++11:55++

Внаслідок обстрілів Росією території України 1 грудня загинули троє цивільних на Херсонщині. Ще 16 мирних громадян дістали поранення різного ступеню тяжкості у Херсонській, Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:42++

Міністерство оборони РФ заявило про успішне випробування нової ракети системи протиракетної оборони. Її запустили сьогодні з полігону в Казахстані. Інших деталей там не повідомили.

Тим часом російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що в Приморському краї РФ через технічну несправність розбився винищувач МіГ-31 "при виконанні навчального польоту без боєкомплекту". Літак нібито впав у безлюдному місці, а екіпаж встигнув катапультуватися.

++11:21++

Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо релігійних організацій та санкцій

Законопроєкт про "унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій" має бути внесений урядом на розгляд парламенту до 1 лютого. Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського.

Так само за два місяці Кабінет міністрів має перевірити правові підстави та умови користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, а Державна служба з етнополітики провести експертизу статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.

Указом також затверджене рішення про застосування санкцій, але до кого саме - поки не оприлюднено.

++11:00++

США хочуть передати Україні NASAMS з Близького Сходу - виробник

США обговорюють з країнами Близького Сходу можливість переміщення в Україну зенітних ракетних комплексів NASAMS. Про це розповів глава американської компанії-виробника цих ЗРК Raytheon Technologies Ґреґорі Гейс, пише Politico.

NASAMS Фото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance

Він не назвав країни, які можуть передати свої системи, але за даними міністерства оборони США, їхніми покупцями в регіоні є Оман і Катар. Домовленості, які вимагатимуть схвалення адміністрації президента США Джо Байдена, дозволять передати NASAMS Україні протягом трьох-шести місяців, а США замінять їх на нові у відповідних країнах протягом двох років.

Напередодні Пентагон уклав з Raytheon контракт на 1,2 мільярда доларів для закупівлі шести NASAMS для України. Контракт розрахований до кінця 2025 року. Гейс зауважив, що домовленості з країнами Близького Сходу дозволять швидше задовільнити потреби України. "Те, що на виготовлення потрібно 24 місяці, не означає, що 24 місяці знадобиться, щоб передати їх країні", - пояснив він.

На початку листопада в Україну надійшли перші дві з восьми обіцяних США системи NASAMS.

++10:38++

СБУ проводить обшуки ще в 10 установах УПЦ МП у трьох областях

Служба безпеки України проводить обшуки в 10 установах Української православної церкви (Московського патріархату) в трьох областях - Закарпатській, Житомирській та Рівненській.

Зокрема йдеться про: Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії на Закарпатті, Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир у Житомирі, скит цього монастиря та скит Іверської ікони Божої Матері в Житомирському районі, Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір'я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм і Свято-Успенський храм у Рівненській області.

Як повідомляє СБУ, заходи проводяться в межах роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - ідеться у повідомленні.

За участі представників церков правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу.

++10:19++

Європейська авіабудівна корпорація Airbus планує протягом кількох місяців відмовитися від російського титану, повідомив глава оборонного та космічного підрозділу компанії Міхаель Шельгорн (Michael Schoellhorn).

"Ми знаходимося в процесі розриву зв'язків з Росією, коли йдеться про титан. Це питання місяців, а не років. Наразі Airbus все ще закуповує певний відсоток російського титану, але ми явно на шляху до незалежності від нього", - цитує його слова на брифінгу в Мюнхені агенція Reuters.

До війни РФ проти України Airbus купувала 65 відсотків необхідного їй титану в Росії - у найбільшого світового постачальника компанії "ВСМПО-Авісма".

++09:59++

Сенатори США вимагають оголосити "вагнерівців" терористами

Сенатори США Роджер Вікер від Республіканської партії та Бен Кардін від Демократичної представили у Конгресі двопартійний законопроєкт про притягнення до відповідальності російських найманців.

Найманці ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі Фото: Dmitri Lovetsky/AP Photo/picture alliance

Документ зобов'язує державного секретаря США оголосити приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" іноземною терористичною організацією протягом 90 днів після ухвалення законопроєкту. Іноземними терористичними організаціями також пропонується визнати будь-які афілійовані організації або правонаступників ПВК "Вагнер".

"США мають назвати цю тіньову армію тим, чим вона є: іноземною терористичною групою. Ми маємо притягнути їх до відповідальності разом із усіма, хто їх підтримує",- заявив Вікер. У свою чергу Кардін, який також є головою американської Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінської комісії США) зауважив, що визнання "вагнерівців" терористами "допоможе притягнути до відповідальності порушників прав людини".

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++09:37++

Близько півночі у селі Клугино-Башкирівка на Харківщині війська РФ влучили ракетою С-300 в житловий будинок. Постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізували. Ще одній 24-річній жінці надали допомогу на місці. П'ятиповерховий житловий будинок частково зруйнований, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09:14++

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін переконана, що перемога Росії над Україною надасть сил іншим агресорам. Вона закликала демократичні країни посилити санкції щодо РФ. "Не робіть помилок. Якщо Росія виграє свою жахливу гру, вона не буде єдиною, хто відчує себе сильнішою. Інші також піддадуться спокусі такого ж темного порядку денного", - цитує її слова під час візиту до Австралії агентство Associated Press.

Марін закликала демократичні країни не формувати "критичну залежність" від авторитарних держав, таких як Китай. "Ми не можемо бути залежними, наприклад, від мікросхем чи напівпровідників або будь-яких критичних технологій, коли йдеться про авторитарні країни. Тому що, якщо ці торгові шляхи раптово перервуться, то ми опинимося в біді", - сказала прем'єрка Фінляндії - країни, що має 1300-кілометровий кордон з Росією.

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++08:49++

Країни Великої сімки "дуже близькі" до ухвалення рішення про обмеження ціни на російську нафту, що постачається морським шляхом, у 60 доларів за барель з механізмом коригування, який дає змогу утримувати обмеження на рівні п'яти відсотків нижчому за ринкову ціну. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на високопоставленого учасника переговорів G7.

За його словами, угоду мають завершити найближчими днями, найпізніше - в понеділок, 5 грудня. Чиновник висловив упевненість, що цінова межа обмежить можливості Росії у війні проти України.

++08:24++

Вночі Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. "Метою було руйнування промислової та енергетичної інфраструктури обласного центру. Як наслідок, зайнялася пожежа. За наявними даними жертв немає. Пожежу оперативно загасили наші рятувальники", - повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

В одній з громад Запорізького району внаслідок російського обстрілу майже повністю зруйнована адміністративна будівля, в якій розміщувались всі необхідні місцевим жителям служби. Там триває розбір завалів. Люди не постраждали.

++08:00++

Верховна Рада розгляне заборону УПЦ МП - Зеленський

Рада національної безпеки та оборони України провела засідання, на якому розглянула "численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором", повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 1 грудня. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в РФ.

Крім того, за словами Зеленського, буде проведена експертиза статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і за необхідності - "вжиті передбачені законом заходи". Також перевірять наявність правових підстав і дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Правоохоронці активізують заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. Будуть застосовані й персональні санкції, оприлюднення яких Зеленський пообіцяв уже невдовзі.

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++07:40++

Генштаб: У Криму Росія готується до чергової хвилі мобілізації

Протягом минулої доби Росія завдала п'яти ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харківської та Донецької областей, здійснила 30 авіаційних ударів по позиціях українських військ і понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів вздовж лінії зіткнення. "Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - додає генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в ранковому зведенні.

Українська авіація вчора завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, а також трьох ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів. Знищили один російський безпілотник типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили чотири пункти управління, район зосередження сил і техніки та п'ять інших важливих російських об'єктів.

РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка і Мар'їнка - Донецької.

На окупованій території Херсонської області Росія посилила фільтраційні заходи: на пропускних пунктах в’їзду та виїзду з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи та телефони місцевих жителів. У анексованому Криму військові комісаріати проводять підготовку до чергової хвилі мобілізації, зокрема за даними генштабу, в місті Керч проводяться звірки даних військовозобов'язаних осіб на державних підприємствах.

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Італія продовжила рішення про поставки Україні зброї до кінця 2023

Уряд Італії одноголосно схвалив постанову про продовження поставок зброї в Україну до 31 грудня 2023 року.

За даними газети Corriere della Sera, наприкінці цього року або на початку наступного італійський уряд розгляне надання Україні шостого пакету військової допомоги, який може включати засоби протиповітряної оборони.

За інформацією видання La Repubblica, Італія збирається передати Україні чотири батареї зенітної системи "старого покоління" Aspide з 18 ракетами до кожної в комплекті з радарами.

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