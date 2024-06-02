Глава Пентагону: Війна з Китаєм не є неминучою

На думку Ллойда Остіна, Вашингтон і Пекін повинні залишатися в діалозі. Китай бачить у США головний виклик миру в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Постійний діалог з Китаєм і його сусідами необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, наголосивши при цьому на прихильності Вашингтона регіональній безпеці. Слова глави Пентагону, виголошені в рамках щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, наводить у суботу, 1 червня, агентство АР.

"Не кожна розмова може бути приємною. Але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", - сказав Остін, додавши, що, на його думку, “війна або протистояння з Китаєм не є неминучими або невідворотними”. Як зазначає АР, Остін зробив великий акцент на прихильності Вашингтона до гарантування безпеки в регіоні, яка виражається у зростанні кількості оборонних партнерств. За його словами, за останні три роки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відбулося "нове зближення практично з усіх аспектів безпеки".

"Дозвольте мені внести ясність: Сполучені Штати можуть бути в безпеці тільки в тому разі, якщо в безпеці буде Азія", - сказав Остін про необхідність американської присутності в регіоні. Він наголосив також, що попри "історичні зіткнення" в Європі та на Близькому Сході, саме Азійсько-Тихоокеанський регіон залишається для США пріоритетним.

Як відреагував Китай?

У відповідь на коментарі Остіна заступник начальника Об'єднаного штабу Центральної військової ради Китаю генерал-лейтенант Цзін Цзяньфен звинуватив Вашингтон у прагненні створити "азійсько-тихоокеанську версію НАТО". Він також назвав Сполучені Штати "найбільшим викликом регіональному миру і стабільності".

Цзін Цзяньфен заявив, що індо-тихоокеанська стратегія США спрямована на те, щоб "внести розкол, спровокувати конфронтацію і підірвати стабільність". "Вона служить лише егоїстичним геополітичним інтересам США і йде врозріз з історичною тенденцією та загальними прагненнями країн регіону до миру, розвитку і взаємовигідного співробітництва", - сказав китайський генерал-лейтенант.

"Розширення НАТО на схід призвело до української кризи", - заявив офіцер китайської армії Цао Юаньчжун, який також був присутній на форумі, поставивши Остіну запитання: "Які наслідки, на вашу думку, матиме зміцнення системи альянсів США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні для безпеки і стабільності цього регіону?". Очільник Пентагону відповів, що США просто співпрацюють із "країнами-однодумцями зі схожими цінностями" і не намагаються створити альянс на кшталт НАТО, повідомляє агентство АР.

На форумі виступить Зеленський

Триденний форум у Сінгапурі проходить через тиждень після закінчення військових навчань КНР навколо острова Тайвань, який Пекін вважає своєю бунтівною провінцією. Як зазначалося раніше, ці маневри стали реакцією на інавгураційну промову нового президента Тайваню Лая Цінде.

На тлі серйозних непорозумінь між США і КНР Ллойд Остін 31 травня зустрівся зі своїм китайським колегою Дун Цзюнем у рамках перших за останні 18 місяців прямих переговорів між главами оборонних відомств двох країн.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Сінгапуру 1 червня, має особисто виступити на форумі в його заключний день 2 червня, повідомили організатори. Раніше США частково зняли деякі обмеження на використання наданої ними зброї для ударів по території РФ під час її агресивної війни проти України. Їхній приклад наслідувала Німеччина.