Глава Пентагону прибув до Києва

Ллойд Остін заявив, що США і надалі підтримуватимуть Україну у війні проти Росії.

Глава Пентагону Ллойд Остін у понеділок, 20 листопада, прибув до Києва з неоголошеним візитом. "Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб переказати важливе повідомлення - Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Україну в її боротьбі за свободу проти агресії Росії, як нині, так і в майбутньому", - написав Остін у соцмережі Х.

Нинішній візит очільника Пентагону до Києва відбувається на тлі ухвалення тимчасового бюджету у США без пакетів нової допомогидля України. Державний департамент США наголошував, що питання виділення допомоги Україні перебуває в критичній точці, адже міністерство оборони США вичерпало вже 95 відсотків коштів, які мало на ці потреби.

Днями агенція Bloomberg повідомляла про ризик відтермінування надання нової допомоги США Україні до середини грудня, а можливо й пізніше.