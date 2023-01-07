Глава ПЦУ вперше проводить службу в Києво-Печерській лаврі

Війна Росії проти України - новини суботи, 7 січня (час київський)

++09:50++

Бої в Україні у час Різдва тривають на звичайному рівні, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки Великобританії, оприлюдненому міноборони Великобританії у Twitter. Однією з ділянок, де йдуть найбільш запеклі зіткнення залишається район Кремінної Луганської області. Оскільки в цьому районі є ліси, що перешкоджають повітряному спостереженню, бойові дії здебільшого зведені до протистояння піхоти, часто на короткій дистанції. "Російське командування, швидше за все, розглядатиме тиск навколо Кремінної як загрозу для правого флангу свого Бахмутського сектора, який вони вважають ключовим для будь-якого майбутнього просування з метою окупації решти Донецької області", - зауважують в британській розвідці.

++09:15++

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній проводить різдвяне богослужіння вперше в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Раніше богослужіння тут проводила лише УПЦ (МП).

++08:54++

Міністри юстиції з різних країн світу зберуться в Лондоні в березні з метою фінансової та практичної підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС), який розслідує воєнні злочини в Україні. Захід організовують спільно Великобританія та Нідерланди."Російські війська мають знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми будемо підтримувати Україну доти, доки не буде встановлено справедливість", - заявив британський міністр юстиції Домінік Рааб.

++07:45++

Український президент Володимир Зеленський подякував США за рекордний пакет оборонної допомоги. Вітаю рекордний пакет оборонної допомоги. "Дякую за принципово нове озброєння, зокрема БМП Bradley та зенітні ракети. Це справді посилить армію на полі бою. Чудовий різдвяний подарунок для всіх українців! Разом з народом наближаємо спільну перемогу!", написав Зеленський у Twitter.

++07:25++

Потягом 6 січня російські війська завдали по території України один ракетний удар та здійснили 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. За цими даними, з різних видів озброєнь окупаційні підрозділи обстрілювали населенні пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, та Херсонському напрямках.

"Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захопленння Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку", - зазначили в Генштабі.

За цими даними, українська авіація протягом минулої доби завдала одного удару по району зосередження російських військ, ракетні війська і артилерія - вразили чотири райони зосередження сили та техніки противника, і два склади пально-мастильних матеріалів.

За минулу добу українські війська відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Окупаційні війська змусили отримати російські паспорти три тисячі працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і вивели гривню з обігу в Енергодарі. "Значно зросла кількість захоплених окупантами житлових приміщень, що були покинуті вимушеними переселенцями", - йдеться в дописі Генштабу у Facebook.

Тим часом в Бєлгородській області Росії через невиконання плану з набору добровольців у війська територіальної оборони в місцева поліція обходить квартири та будинки, проводить перепис чоловічого населення призовного віку та "бесіди щодо популяризації служби", зазначається у повідомленні.



Читайте також: Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder