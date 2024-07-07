Глава МЗС Великобританії здійснив перший візит до Німеччини

Девід Леммі та Анналена Бербок на переговорах у Берліні обговорювали Україну, Близький Схід, кліматичну політику і зближення Великобританії та ЄС.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі здійснив свій перший візит до Німеччини, де зустрівся із главою МЗС країни Анналеною Бербок(Annalena Baerbock). Про це міністерство закордонних справ ФРН повідомило у своєму офіційному акаунті в соцмережі Х у суботу, 6 липня.

У МЗС Німеччини заявили, що глави міністерств обговорили "зміцнення європейської опори НАТО". "З наближенням саміту НАТО йдеться також про те, як ми можемо ще ефективніше підтримувати Україну разом з нашими союзниками", - зазначається у повідомленні.

Окрему увагу Леммі та Бербок приділили ситуації на Близькому Сході. Вони зійшлися в думках, що для створення двох держав на території Ізраїлю та Палестинської автономії необхідно мати "реформовану Палестинську національну адміністрацію" (ПНА) як партнера, а також зазначили, що "будь-яке розширення поселенських проєктів" з боку Ізраїлю "незаконне", і виступили "категорично проти цього".

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"У міжнародному кліматичному порядку ми хочемо разом рухатися вперед і в одному напрямку", - йдеться у повідомленні німецького відомства. Німецьке міністерство назвало Великобританію "незамінною частиною Європи" і відзначило тісне співробітництво Берліна та Лондона у науці, культурі та безпеці. "Ми працюємо з новим урядом Великобританії, щоб зрозуміти, як Сполучене Королівство може стати ближчим до ЄС", - зазначили в МЗС.

Тим часом новий прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час своїх перших міжнародних телефонних дзвінків обговорив підтримку України з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та лідерами кількох країн НАТО, а також Японією.

Нагадаємо, лідер Лейбористської партії Стармер, який офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії 5 липня, оголосив склад нового уряду.