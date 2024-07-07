  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаНімеччина

Глава МЗС Великобританії здійснив перший візит до Німеччини

Дмитро Шварц
7 липня 2024 р.

Девід Леммі та Анналена Бербок на переговорах у Берліні обговорювали Україну, Близький Схід, кліматичну політику і зближення Великобританії та ЄС.

https://p.dw.com/p/4hyUT
Deutschland Baerbock trifft neuen britischen Aussenminister
Фото: Thomas Koehler/AA/photothek.de/picture alliance

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі здійснив свій перший візит до Німеччини, де зустрівся із главою МЗС країни Анналеною Бербок(Annalena Baerbock). Про це міністерство закордонних справ ФРН повідомило у своєму офіційному акаунті в соцмережі Х у суботу, 6 липня.

У МЗС Німеччини заявили, що глави міністерств обговорили "зміцнення європейської опори НАТО". "З наближенням саміту НАТО йдеться також про те, як ми можемо ще ефективніше підтримувати Україну разом з нашими союзниками", - зазначається у повідомленні.

Окрему увагу Леммі та Бербок приділили ситуації на Близькому Сході. Вони зійшлися в думках, що для створення двох держав на території Ізраїлю та Палестинської автономії необхідно мати "реформовану Палестинську національну адміністрацію" (ПНА) як партнера, а також зазначили, що "будь-яке розширення поселенських проєктів" з боку Ізраїлю "незаконне", і виступили "категорично проти цього".

Читайте також: Кір Стармер представив склад нового уряду Великобританії

"У міжнародному кліматичному порядку ми хочемо разом рухатися вперед і в одному напрямку", - йдеться у повідомленні німецького відомства. Німецьке міністерство назвало Великобританію "незамінною частиною Європи" і відзначило тісне співробітництво Берліна та Лондона у науці, культурі та безпеці. "Ми працюємо з новим урядом Великобританії, щоб зрозуміти, як Сполучене Королівство може стати ближчим до ЄС", - зазначили в МЗС.

Тим часом новий прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час своїх перших міжнародних телефонних дзвінків обговорив підтримку України з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та лідерами кількох країн НАТО, а також Японією. 

Нагадаємо, лідер Лейбористської партії Стармер, який офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра Великобританії 5 липня, оголосив склад нового уряду.