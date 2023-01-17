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Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі під час візитів до США і Канади обговорить активізацію підтримки України у 2023 роціФото: Kirsty Wigglesworth/AP/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Лондон обговорить з США і Канадою пожвавлення допомоги Києву

Катерина Вєнкіна | Степан Смишляєв
2 год. тому

Джеймс Клеверлі обговорить із держсекретарем США Блінкеном та главою МЗС Канади Жолі "скоординовані зусилля для допомоги Україні у подоланні російської агресії".

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Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі у вівторок, 17 січня, розпочинає візит до Вашингтона та Торонто, однією з цілей якого є активізація "міжнародної співпраці та підтримки для України" у 2023 році, повідомила пресслужба британського зовнішньополітичного відомства.

Під час переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, головою МЗС Канади Мелані Жолі та іншими високопосадовцями він обговорить зокрема "скоординовані зусилля для допомоги Україні у подоланні російської агресії", поглиблення співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, взаємодію з питань розвідки, безпеки та гуманітарних проблем.

Сунак обіцяв прискорити дипломатичну та військову підтримку Києва

Клеверлі планує закликати партнерів до подальших швидких кроків для надання Україні "інструментів для перемоги у війні". Так само прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, який нещодавно пообіцяв надати Україні танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи, хоче прискорити дипломатичну та військову підтримку Києва найближчими тижнями, щоб змусити Росію "відступити та забезпечити тривалий мир", нагадали в МЗС.

Лондон готовий і надалі використовувати зв'язки в галузі оборони зі США та Канадою, щоб гарантувати, що Україна переможе у війні.

У Канаді обговорять тіснішу координацію санкцій

18 січня у Торонто Клеверлі та Жолі обговорять тіснішу координацію зусиль у питанні санкцій. Після двосторонніх переговорів міністри зустрінуться із представниками української діаспори.

Британський міністр також має повідомити про рішення Великобританії надати намети та інше медичне обладнання вартістю близько 292 тисяч євро для створення мобільних клінік, у місцях, де медичні заклади були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

Великобританія, яка минулого року надала Україні військову допомогу на суму 2,3 мільярда фунтів (близько 2,6 мільярда євро - Ред.) найближчими тижнями планує передати Україні 14 танків Challenger 2 і значно посилити дипломатичну активність для збільшення постачань Україні озброєнь з боку союзників. За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, запланований пакет військової допомоги є найбільшим на сьогодні.

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