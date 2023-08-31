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Глава МЗС Туреччини підтримує відновлення "зернової угоди"

Роман Губа
31 серпня 2023 р.

У Москві глави МЗС Росії та Туреччини обговорювали перспективи відновлення "Чорноморської зернової ініціативи". Москва вимагає зміни умов.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан ФіданФото: DHA

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Росії у четвер, 31 серпня, висловився на користь відновлення "зернової угоди". Він заявив, що вона має "вирішальну роль" для "глобальної продовольчої безпеки та стабільності в Чорному морі". Очільник російського МЗС Сергій Лавров натомість повторив вимогу Росії щодо зміни умов.

На думку Москви, угода призвела до обмеження експорту зернових та добрив з РФ, а також ускладнила доступ країни до міжнародних платіжних систем та страхових послуг.

Фідан був у Москві у рамках підготовки майбутнього візиту президента Туреччини до Росії.

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Пропозиції ООН

У той час, коли турецький дипломат перебував у Росії, глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що надіслав очільнику російського МЗС листа з "набором конкретних пропозицій, що дозволяють створити умови для відновлення угоди". За словами Гутерріша, пропозиція включає конкретні рішення для забезпечення постачання російських харчових продуктів та добрив на світові ринки "за адекватними цінами".

"Зернова угода" діяла майже рік

Угода була укладена з Україною та Росією за посередництва Туреччини та Організації Об'єднаних Націй (ООН) у липні 2022 року. "Зерновий коридор" передбачав безперешкодне вивезення аграрної продукції з трьох українських портів, а також експорт Росією зерна та добрив. 

17 липня цього року Росія вийшла з угоди. За даними AFP, за час дії угоди Україні вдалося експортувати 33 мільйони тонн зерна. 

До розірвання "зернової угоди" Росія неодноразово нарікала на те, що, за її оцінкою, частина угоди щодо вивезення російських добрив, не виконується. 

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