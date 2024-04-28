Сікорський: Не варто думати, що Трамп підтримуватиме РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припускає, що Дональд Трамп у разі перемоги на виборах президента США не підтримуватиме Росію у її війні проти України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politico , опублікованому в неділю, 28 квітня.

На його переконання, позиція Трампа щодо України - "не така чорно-біла, як дехто думає". Зокрема, Сікорський вважає, що розблокування республіканцями у Конгресі США подальшої військової допомоги Україні - на 61 мільярд доларів - свідчить про те, що ставлення Трампа до України змінюється. "Я сподіваюся, кандидат Трамп побачив, що протидія допомозі Україні насправді не є популярною в США, вона шкодить його шансам бути переобраним", - зазначив міністр.

Як зауважує Politico, Варшава вже розпочала дипломатичну кампанію, намагаючись переконати Трампа в загрозі з боку РФ, і є перші ознаки її успішності: після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Нью-Йорку на початку цього місяця Трамп заявив, що "виживання і сила" України є важливими для США.

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Джонсон: Трамп може бути тим, чого потребує світ

Раніше колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон припустив, що у разі перемоги на виборах Трамп не зупинить військову допомогу Україні, а навпаки посилить її.

На його думку, президентство Трампа може бути "саме тим, чого потребує світ".

Вибори президента США заплановані на листопад 2024 року.

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