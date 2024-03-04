Глава МЗС Литви засудив загибель дітей в Одесі

Міністр закордонних справ Литви назвав "обурливим вбивством" удар дрона по будинку в Одесі. Внаслідок атаки РФ загинули 12 людей. Серед них родина колишніх військових з трьома дітьми.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс назвав "обурливим вбивством" наслідки влучання російського дрону в багатоповерхівку в Одесі 2 березня.

"Це абсолютно обурливе вбивство. Свідомо вбиваючи немовлят уві сні, Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх. Повинні бути серйозні і негайні наслідки, а не тривала безкарність", - написав політик в мережі X.

Він опублікував фото одеситки Анни Гайдаржи з 4-місячним сином Тимофієм, які загинули разом у ніч атаки. Чоловік загиблої та старша донька вижили.

Ввечері в неділю, 3 березня в Одесі завершили розбір завалів. Загальна кількість загиблих - 12 осіб. Серед них п'ятеро дітей віком до десяти років.

Загибель родини у Одесі

Зокрема, через атаку російського дрона загинула родина колишніх військових з трьома дітьми.

"2 березня 2024 року, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Одесі, трагічно загинув колишній заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення полковник Кравець Олег Володимирович. Разом з його життям російська ракета обірвала життя його дружини Тетяни, яка також ще нещодавно служила в нашій бригаді, та їхньої 7-місячної донечки Лізи", - повідомила 56 окрема піхотна Маріупольська бригада.

Двох дітей Тетяни від першого шлюбу - 9-річного Сергія та 8-річну Злату згодом також знайшли мертвими під завалами.



Нагадаємо, під час атаки в ніч на 2 березня один з російських дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у 9-поверховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. В Одеській області 3 березня був оголошений траур.