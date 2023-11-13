Глава МЗС Литви: Припинення вогню означатиме перемогу Росії

Припинення вогню у війні Росії проти України чи перемовини означали б успіх Москви. Про це заявив у понеділок, 13 листопада, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс перед початком засідання Ради ЄС із зовнішніх справ, передає кореспондентка DW.

"Будь-яке припинення вогню чи перемовини (з РФ. - Ред.) призведуть до перемоги Москви. Путін безсумнівно наполягає на цьому. І може настати день, коли Україна не зможе далі битися, тому що ми будемо не здатні забезпечити її зброєю. І таким чином ми просуватимемо перемогу Путіна. Якщо відбудеться припинення вогню і ми спробуємо піти на це, аргументуючи це захистом деяких територій України, то це буде перемогою Путіна", - наголосив він.

Також Ландсбергіс прокоментував пропозицію екссекретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Андерса Фог Расмуссена прийняти Україну в НАТО без гарантій безпеки для окупованих регіонів. За словами Ландсбергіса, така позиція йде у розріз із міжнародним правом. При цьому він переконаний, що Україна повинна стати членом НАТО. "Це було б найбільшою гарантією того, що війна не пошириться на Захід", - сказав він.

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Боррель: ЄС продовжуватиме підтримку України

Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель пообіцявпродовжувати підтримку України. "Наша підтримка (Україні. - Ред.) зростає. Я можу сказати вам, що наша допомога для України сягнула 27 мільярдів військової підтримки. Це найбільша цифра, яку ми будь-коли досягали. Ми продовжуємо тренувати українських солдатів. Ми продовжуємо стояти поряд з Україною", - цитує посадовця агенція "Укрінформ".

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При цьому Боррель нагадав про ракетні обстріли України та атаки Росії на цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують зерно.