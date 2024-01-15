Глава МЗС КНДР прибула в Москву для переговорів з Лавровим

Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей приїхала з візитом у Москву для переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє 15 січня агенція Reuters.

Триденний візит глави МЗС пройде на тлі звинувачень Росії з боку США та союзників у застосуванні балістичних ракет КНДР проти України. Сон Хуей прибула у Москву на запрошення Лаврова, пише північнокорейська агенція KCNA.

За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, в рамках візиту відбудуться переговори, але інші деталі вона не уточнила.

Пєсков: Розвиватимемо домовленості з переговорів на космодромі "Восточый"

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит глави МЗС КНДР відбувається у продовження тих домовленостей, які були досягнуті між лідерами РФ та Північної Кореї на космодромі "Восточный" у вересні минулого року. "Діалог на всіх рівнях із КНДР триватиме, і тому ми очікуємо хороших, насичених, змістовних і плідних переговорів", - зазначив Пєсков.

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Путін поїде в КНДР "в осяжному майбутньому"

Крім того, він зауважив, що президент РФ Володимир Путін відвідає КНДР з офіційним візитом в "осяжному майбутньому". "У Володимира Путіна є чинне запрошення відвідати Пхеньян з офіційним візитом, і ми сподіваємося, що такий візит відбудеться", - відповів Пєсков на запитання, чи може візит глави МЗС КНДР розглядатися як етап підготовки до візиту.

Він зауважив, що "терміни такого візиту будуть додатково узгоджуватися дипломатичними каналами", та наголосив, що КНДР - найближчий сусід і партнер Росії, з яким Москва має намір і далі розвивати відносини в усіх сферах.

На тлі звинувачень США у експорті зброї КНДР до РФ Москва і Пхеньян заперечують укладення будь-яких військових угод про озброєння, водночас наголошують на поглибленні співробітництва в усіх сферах.

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