Глава МЗС Італії: ЄС повинен створити свою об'єднану армію

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Євросоюз повинен сформувати власну об'єднану армію. Вона, за його словами, допомогла б підтримувати мир та запобігати конфліктам.

Європейський Союз (ЄС) повинен сформувати власну об'єднану армію, що могла б зіграти роль у підтриманні миру та запобіганні конфліктам. Про це міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив в інтерв'ю італійській газеті La Stampa, опублікованому в неділю, 7 січня. За його словами, тісніша європейська співпраця в оборонній сфері є пріоритетом для партії Forza Italia, яку він очолює.

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати можливість мати ефективну європейську зовнішню політику", - сказав він.

За словами Таяні, у світі "з такими потужними гравцями, як Сполучені Штати, Китай, Індія, Росія, з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону, громадяни Італії, Німеччини, Франції чи Словенії можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським Союзом".

Глава МЗС Італії також зазначив, що 27 країн Євросоюзу повинні оптимізувати своє керівництво та мати єдине президентство, а не нинішню структуру президента Європейської ради та президента Європейської комісії.

Нагадаємо, ще у 2018 році французький президент Еммануель Макрон запропонував створити "справжню європейську армію". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - зазначив він в інтерв'ю в ЗМІ, додавши, що Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США". Згодом тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) підтримала ідею Макрона. Вона закликала працювати над планом створення "справжньої" європейської армії. Проте тоді прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відкинув ідею, адже вважав, що НАТО повинне залишатися наріжним каменем європейської оборони.