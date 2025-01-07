Глава МЗС Ісландії запевнила Київ у подальшій підтримці

Ісландія продовжуватиме практичну підтримку України у розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури та в оборонної промисловості, заявила Торгердур Катрін Гуннарсдоттір під час візиту до Києва.

Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір під час візиту до Києва запевнила у продовженні підтримки України з боку нового ісландського уряду. Про це вона заявила на спільному з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою брифінгу у вівторок, 7 січня.

"Ісландія, звичайно, використовуватиме свій голос на підтримку України, де б ми не були. І ми продовжимо практичну підтримку, наприклад, у питанні розмінування, енергетичної інфраструктури та вашої оборонної промисловості. Дуже важливо, щоб це була так звана данська модель", - цитує ісландську міністерку "Укрінформ".

Глава МЗС Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір (л) з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Перше закордонне відрядження - до України

Гуннарсдоттір наголосила, що це її перше закордонне відрядження після призначення на посаду міністра. Вона відвідала одну з українських ТЕЦ, де побачила руйнування внаслідок російських обстрілів, а також у Києві поклала квіти до Стіни памʼяті загиблих за Україну.

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"Українці принесли велику жертву, щоб зберегти свої права і свободи, щоб бути вільними від агресивного, автократичного сусіда. Брутальне порушення Статуту ООН з боку Росії становить великі виклики всій міжнародній спільноті. Всі країни можуть програти у світі, де право вирішує сила. Тому ми маємо переконатися, що Росія не уникне відповідальності", - наголосила чільниця МЗС Ісландії.

Вона висловила підтримку справедливому і тривалому миру для України, що ґрунтуватиметься на Статуті ООН, а також заявила про готовність розглядати різні ініціативи підтримки, зокрема, закупівлю українського зерна для Сирії.

Як повідомлялось, 21 грудня 2024 року президентка Ісландії Халла Томасдоттір представила новий уряд на чолі з лідеркою соціал-демократів Кріструн Фростадоттір.

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