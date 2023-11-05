Глава МЗС ФРН у Баку: Люди на Кавказі сподіваються на мир

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) сподівається на швидке продовження мирних переговорів між Азербайджаном і Вірменією за посередництва голови Європейської Ради Шарля Мішеля. "Люди в цьому регіоні сподіваються на мир. Для цього необхідна готовність встановити правила нового співіснування на благо всіх азербайджанців і вірмен", - заявила вона після переговорів з азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим у Баку в суботу, 4 листопада.

Бербок: Основа переговорів - суверенітет і територіальна цілісність Вірменії

За її словами, це єдиний спосіб досягти сталого миру, і Азербайджан у цьому зацікавлений разом з іншими країнами. "Суверенітет і територіальна цілісність Вірменії є основою будь-яких мирних переговорів", - зазначила керівниця МЗС Німеччини. Вона також запропонувала Баку допомогу в розмінуванні і вказала, що "три десятиліття конфлікту буквально перетворили Карабах і прилеглі області на небезпечне мінне поле".

Бербок також зазначила, що для можливого повернення в Нагірний Карабах понад 100 тисяч вірмен, які залишили його після повернення Азербайджаном контролю над цим регіоном, необхідна довіра. Водночас вона вказала на необхідність реалістичних очікувань у цьому зв'язку. "Щоб відновити цю довіру, буде потрібен час", - додала німецька міністерка.

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Зі свого боку Байрамов звинуватив Єреван у уповільненні процесу нормалізації двосторонніх відносин, до чого призвели "неконструктивні та суперечливі кроки з боку Вірменії". Водночас, за словами азербайджанського міністра, у Баку вважають нормалізацію відносин із Вірменією безальтернативною. На спільній з Бербок пресконференції він повідомив, що під час переговорів сторони обговорили ситуацію в регіоні, відкриття комунікацій і підписання мирного договору з Вірменією, а також "нові реалії в регіоні".

Бербок відвідала Єреван

Анналена Бербок прибула в Азербайджан 4 листопада, перед цим відвідавши Вірменію. На пресконференції після переговорів глава вірменського МЗС Арарат Мірзоян звинуватив Баку в порушенні обіцянок не вести бойових дій. "У Вірменії є бажання стати на шлях миру в регіоні", - зазначив вірменський міністр, додавши, що йдеться про визнання територіального суверенітету обох країн.

Азербайджан і Вірменія перебувають у стані ворожнечі вже понад 30 років. Після розпаду СРСР обидві країни тривалий час не могли врегулювати суперечку навколо Нагірного Карабаху - регіону Азербайджану, населеного переважно етнічними вірменами, який проголосив незалежність від Баку. У середині вересня Азербайджан унаслідок бліцкригу повернув Карабах під свій контроль. Відтоді майже всі зі 120 тисяч етнічних вірмен, які проживали в Нагірному Карабасі, втекли до Вірменії.