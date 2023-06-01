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Бербок обговорить російську загрозу з країнами Балтії

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
41 хв. тому

Німеччина посилить співпрацю з балтійськими країнами на тлі війни Росії проти України. На зустрічі з колегами з цих країн Анналена Бербок обговорить, як ефективніше протистояти спробам розколу з боку РФ.

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Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена БербокФото: Hanna Johre/NTB/REUTERS

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала на тлі війни Росії проти України посилити згуртованість із країнами Балтійського регіону. Відповідну заяву німецька урядовиця зробила в четвер, 1 червня, перед відкриттям конференції країн Ради держав Балтійського моря (РДБМ) у місті Вісмар у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія. "Ми всі разом обговоримо, як запобігти спробам внесення розколу, які походять від Росії, і захистити цей регіон для майбутніх поколінь", - зазначила Берблок.

Бербок переконана, що Росія "не тільки порушила норми міжнародного права, а й зруйнувала мости співпраці в балтійському регіоні", цитує dpa.

На самій зустрічі обговорюватимуть зокрема й вилучення з Балтійського моря боєприпасів часів світових воєн та розширення мережі вітряних електростанцій у регіоні.

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Безпрецедентні виклики через агресію РФ

Анналена Бербок зазначила, що за 31 рік свого існування Рада держав Балтійського моря зараз більш ніж будь-коли зазнає викликів через російську агресію. За словами очільниці МЗС ФРН, безпека в балтійському регіоні - це аж ніяк не лише питання присутності військово-морського флоту та бойової авіації, тут ідеться і про цивільне судноплавство, торговельні шляхи, боєприпаси, що залишилися з часів світових воєн.

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Бербок вказала, що не в останню чергу йдеться і про розширення мережі вітряних електростанцій. "Відновлювані джерела енергії роблять нас незалежними від імпорту енергоносіїв і є нашим козирем у боротьбі проти кліматичної кризи", - пояснила вона.

Росія вже не є членом РДБМ

Членство Росії в РДБМ було припинено на початку березня 2022 року. У травні того ж року Росія оголосила вихід із цієї організації. До вторгнення Росії в Україну РДБМ була одним із майданчиків, де разом із Москвою обговорювалася співпраця щодо різних галузевих тем.

Бербок про зброю для України і газову залежність від РФ

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