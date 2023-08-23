Глава МЗС Естонії: ЗСУ мають право атакувати територію РФ

В інтерв'ю DW Маргус Цахкна наголосив на важливості приєднання України до НАТО та ЄС.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна виступив на підтримку українських ударів по території Росії. В інтерв'ю DW, оприлюдненому в середу, 23 серпня, він зазначив, що Україна має всі права захищатися, зокрема використовуючи атаки по російській території.

Цахкна зазначив, що війна Росії проти України - це "геноцид, депортація дітей", і тому потрібно ставитися з розумінням до атак по території РФ.

Читайте також: Данілов пригрозив Росії розширенням географії ударів

Міністр також наголосив на важливості вступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європейського Союзу (ЄС), зазначивши, що після війни Україна буде єдиною країною, яка має досвід військового конфлікту з Росією з застосуванням натівських озброєнь.

"Ми повинні почати переговорний процес, офіційний процес переговорів про приєднання України до Євросоюзу (...) Українці не будуть співпрацювати з росіянами, їхнє місце з нами. У партнерів України є можливість прийняти українців, адже вони поділяють наші цінності, а це дуже і дуже важливо", - зазначив Цахкна.

Читайте також: У НАТО в обмін на території: як чиновник Альянсу здивував і обурив Україну

Він також висловив сподівання на те, що наступного року Україна відзначатиме День незалежності 24 серпня на своїх вулицях.

Цахкна перебуває з візитом у Берліні. Він уже провів переговори з німецькою колегою Анналеною Бербок (Annalena Baerbock). Основною темою була європейська співпраця на тлі війни Росії проти України, а також двостороння кооперація між Естонією та Німеччиною у сфері енергетики та безпеки.

Читайте також: Єрмак про контрнаступ: Ми можемо здивувати світ