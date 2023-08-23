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Глава МЗС Естонії: ЗСУ мають право атакувати територію РФ

Сергій Ромашенко
23 серпня 2023 р.

В інтерв'ю DW Маргус Цахкна наголосив на важливості приєднання України до НАТО та ЄС.

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Міністри закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та Німеччини Анналена Бербок у Берліні 22 серпня.
Міністри закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та Німеччини Анналена Бербок у Берліні 22 серпня. Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна виступив на підтримку українських ударів по території Росії. В інтерв'ю DW, оприлюдненому в середу, 23 серпня, він зазначив, що Україна має всі права захищатися, зокрема використовуючи атаки по російській території.

Цахкна зазначив, що війна Росії проти України - це "геноцид, депортація дітей", і тому потрібно ставитися з розумінням до атак по території РФ.

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Міністр також наголосив на важливості вступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європейського Союзу (ЄС), зазначивши, що після війни Україна буде єдиною країною, яка має досвід військового конфлікту з Росією з застосуванням натівських озброєнь.

"Ми повинні почати переговорний процес, офіційний процес переговорів про приєднання України до Євросоюзу (...) Українці не будуть співпрацювати з росіянами, їхнє місце з нами. У партнерів України є можливість прийняти українців, адже вони поділяють наші цінності, а це дуже і дуже важливо", - зазначив Цахкна.

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Він також висловив сподівання на те, що наступного року Україна відзначатиме День незалежності 24 серпня на своїх вулицях.

Цахкна перебуває з візитом у Берліні. Він уже провів переговори з німецькою колегою Анналеною Бербок (Annalena Baerbock). Основною темою була європейська співпраця на тлі війни Росії проти України, а також двостороння кооперація між Естонією та Німеччиною у сфері енергетики та безпеки.

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