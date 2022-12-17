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Марко Бушман
Мініст юстиції ФРН Марко БушманФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
КонфліктиНімеччина

Глава мін'юсту ФРН не виключає розслідування МКС щодо Путіна

Тетяна Кирилюк | Павло Мильников
1 год. тому

Володимир Путін може стати об'єктом розслідування злочинів проти людяності з огляду на удари армії РФ по енергетичній інфраструктурі України, вважає міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.

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Прицільні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі можуть призвести до розслідування щодо дій президента Росії Володимира Путіна. Про це міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) заявив виданням медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland, які опублікували його позицію в суботу, 17 грудня.

Путін може стати об'єктом розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі злочинів проти людяності, пояснив Бушман. "І це - не гіпотетична справа", - наголосив очільник міністерства юстиції ФРН.

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Міністр Бушман: На відповідальність Путіна вказують його публічні виступи

Якщо люди внаслідок прицільного знищення цивільної інфраструктури залишаються без опалення та електрики за низької температури, це можна розцінювати як злочин проти людяності, зазначив Бушман.

За його словами, ознакою прямої відповідальності Путіна можуть слугувати виступи президента Росії на телебаченні, в яких очільник Кремля заявив, що подібні удари є навмисною тактикою.

Водночас генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини не може почати розслідування щодо президента Росії, додав міністр юстиції ФРН. Путін є главою держави і тому має імунітет, пояснив Бушман. 

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