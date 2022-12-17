Глава мін'юсту ФРН не виключає розслідування МКС щодо Путіна
Тетяна Кирилюк | Павло Мильников
1 год. тому
Володимир Путін може стати об'єктом розслідування злочинів проти людяності з огляду на удари армії РФ по енергетичній інфраструктурі України, вважає міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.
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Прицільні удари Росії по українській цивільній інфраструктурі можуть призвести до розслідування щодо дій президента Росії Володимира Путіна. Про це міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann) заявив виданням медіагрупи RedaktionsNetzwerk Deutschland, які опублікували його позицію в суботу, 17 грудня.